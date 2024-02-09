Bandırmaspor, Marvin Gakpa ile anlaşma imzaladı - Son Dakika
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Bandırmaspor, Marvin Gakpa ile anlaşma imzaladı

Bandırmaspor, Marvin Gakpa ile anlaşma imzaladı

Bandırmaspor, Manisa FK'dan ayrılan 30 yaşındaki Marvin Gakpa ile anlaşma imzaladığını duyurdu. Merkez orta saha pozisyonunda oynayan Gakpa, kariyerinde FC Lorient, Paris FC, AC Ajaccio, Quevilly Rouen, FC Metz ve Manisa FK takımlarında forma giydi.

09.02.2024 20:09  Güncelleme: 20:09
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Bandırmaspor, Manisa FK'dan ayrılan Marvin Gakpa ile anlaşma imzalandığını açıkladı.

Bandırmaspor, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı yazılı açıklamada Manisa FK'da forma giyen 30 yaşındaki Marvin Gakpa'yı transfer ettiklerini açıkladı. Merkez orta saha pozisyonunda oynayan Gakpa'nın 59 gole katkısı bulunuyor.

Marvin Gakpa, kariyerinde FC Lorient, Paris FC, AC Ajaccio, Quevilly Rouen, FC Metz ve Manisa FK takımlarında oynadı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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