Bandırmaspor, Mehmet Özcan ile yeniden anlaştı

Spor

Bandırmaspor, 25 yaşındaki futbolcu Mehmet Özcan ile yeniden anlaşma sağladığını duyurdu.

Bandırmaspor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor. Teknik Antrenör Mustafa Gürsel ile anlaşma yapan Bandırma temsilcisi, 25 yaşındaki futbolcu Mehmet Özcan ile de yeniden anlaştıklarını duyurdu. Balıkesir ekibinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Yeniden Hoş Geldin Mehmet Özcan! Profesyonel futbolcumuz Mehmet Özcan ile yapılan görüşmeler sonucunda anlaşma sağlanmıştır" ifadelerine yer verildi. - BALIKESİR