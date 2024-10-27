Bandırmaspor, Sakaryaspor'u 3-2 Mağlup Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Bandırmaspor, Sakaryaspor'u 3-2 Mağlup Etti

Geniş Video İzle

Bandırmaspor, Sakaryaspor'u 3-2 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Teknik direktörler açıklamalarda bulundu.

27.10.2024 18:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bandırmaspor - Sakaryaspor maçının ardından

BALIKESİR - Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Bandırmaspor-Sakaryaspor maçının ardından iki takımın teknik direktörleri basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Bandırmaspor evinde karşılaştığı Sakaryaspor'u 3-2 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, "İyi bir takıma karşı oynadık, rakibimizin hoca değişiminden sonra günden güne iyiye doğru giden ivmeleri var. Bizim maça kazanarak moralli gelmişlerdi, o yüzden bu maç bizim için önemliydi. Rüzgar her iki takımı da etkiledi. Biz 3-2 öne geçince rakibimiz tüm riskleri aldı, biz de ona göre hamleler yaptık. Kazandık, mutluyuz. Lig uzun bir maraton, ayaklarımızı yere hep sağlam basacağız, daha iyisini yapmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Buradan aldığımız morali, motivasyonu sonraki haftalara taşımamız lazım. Her maç çok önemli, kazandığımız için mutluyuz" dedi.

Sakaryaspor cephesi

Sakaryaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal da maçı kaybettikleri için üzüldüklerini ama karşılaşmanın seyir zevkinin güzel olduğunu söyledi. Bakkal, "Rüzgar zaman zaman olumsuzluk yaşattı, rakibimizin de pozisyonları var. Sadece bu maç için değil ama bu ligde bu kadar vakit geçirmek, topla oynamak futbolu biraz kötüleştiriyor. Oyun biraz hızlı oynanırsa izleyenlere keyif vereceğiz, daha iyi bir futbol ortaya çıkaracağız. Her iki takımın pozisyonu vardı. Direkten dönen topumuz oldu. Takımımın oyunundan memnunum sadece yediğimiz basit gollere üzüldüm. Bandırmaspor'u da tebrik ederim" şeklinde konuştu.

Bandırmaspor, Sakaryaspor\'u 3-2 Mağlup Etti
Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, Yerel Haberler, Sakaryaspor, Politika, Trendyol, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bandırmaspor, Sakaryaspor'u 3-2 Mağlup Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:46 Gürcistan’da seçim krizi Sonuçları beğenmeyen cumhurbaşkanı, halkı sokağa çağırdı Gürcistan'da seçim krizi! Sonuçları beğenmeyen cumhurbaşkanı, halkı sokağa çağırdı
22:21 Kenan Yıldız, İtalya’daki dev derbiye damga vurdu Kenan Yıldız, İtalya'daki dev derbiye damga vurdu
22:10 Prof. Dr. Naci Görür: Deprem dirençli Adana’yı kurun Prof. Dr. Naci Görür: Deprem dirençli Adana'yı kurun
21:04 6 yıllık küslük böyle sona erdi Tarihi törene Emine Şenyaşar katılamadı 6 yıllık küslük böyle sona erdi! Tarihi törene Emine Şenyaşar katılamadı
14:22 DEM Parti lideri Bakırhan: Cumhurbaşkanı bence artık konuşmalı DEM Parti lideri Bakırhan: Cumhurbaşkanı bence artık konuşmalı
14:05 TUSAŞ saldırısı devam ederken Şile Belediye Başkanı’nın radyo programında eğlendiği ortaya çıktı TUSAŞ saldırısı devam ederken Şile Belediye Başkanı'nın radyo programında eğlendiği ortaya çıktı
13:53 Gürcistan’da parlamento seçimlerini Gürcü Hayali Partisi kazandı Gürcistan'da parlamento seçimlerini Gürcü Hayali Partisi kazandı
13:49 Özel hastanede yanlış tedavi iddiası: Güle oynaya gittiği hastaneden 2 gün sonra cenazesi çıktı Özel hastanede yanlış tedavi iddiası: Güle oynaya gittiği hastaneden 2 gün sonra cenazesi çıktı
13:48 Drogba, Süper Lig’in eski şampiyonu Bursaspor’u satın almak için harekete geçti Drogba, Süper Lig'in eski şampiyonu Bursaspor'u satın almak için harekete geçti
12:52 Gülşen’in acı günü: Babası hayatını kaybetti Gülşen'in acı günü: Babası hayatını kaybetti
12:16 Kira sözleşmeleri için e-Devlet hizmetinde son aşamaya gelindi Kira sözleşmeleri için e-Devlet hizmetinde son aşamaya gelindi
12:15 Köpeği severken ölümüne neden oldular, detaylar kameralar incelenince ortaya çıktı Köpeği severken ölümüne neden oldular, detaylar kameralar incelenince ortaya çıktı
11:49 İsrail’de otobüs durağına kamyonla saldırı 10’u ağır 40 kişi yaralandı İsrail'de otobüs durağına kamyonla saldırı! 10'u ağır 40 kişi yaralandı
11:46 Çinli otomotiv devi Chery, Samsun’da fabrika kuracak Çinli otomotiv devi Chery, Samsun'da fabrika kuracak
11:28 Trami fırtınası Filipinler’de 126 can aldı Trami fırtınası Filipinler'de 126 can aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2024 04:46:15. #1.11#
SON DAKİKA: Bandırmaspor, Sakaryaspor'u 3-2 Mağlup Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.