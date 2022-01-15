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Bandırmaspor 'saldırı', Menemenspor 'provokasyon' dedi - Son Dakika

Bandırmaspor 'saldırı', Menemenspor 'provokasyon' dedi

15.01.2022 11:35
Bandırmaspor 'saldırı', Menemenspor 'provokasyon' dedi

SPOR Toto 1'inci Lig'de dün oynanan Nasadoga Menemenspor - Royal Hastanesi Bandırmaspor maçında çıkan olaylar sonrası iki cepheden açıklamalar geldi.

SPOR Toto 1'inci Lig'de dün oynanan Nasadoga Menemenspor - Royal Hastanesi Bandırmaspor maçında çıkan olaylar sonrası iki cepheden açıklamalar geldi.

Bandırmaspor Yönetimi, taraftarlara yakın oturtulduklarını ve tribünde saldırıya uğradıklarını, 2 yöneticinin ise hastaneye kaldırıldığını belirtti. Menemenspor'dan gelen açıklamada ise, "Bizim protokol düzenimiz yıllardır aynı şekilde uygulanmaktadır ve bugüne kadar hiçbir hadise gerçekleşmemiştir. Bandırmasporlu yöneticiler Menemen'e maç seyretmeye değil provokasyon yapmaya gelmişlerdir" denildi.

BANDIRMASPOR CEPHESİ: SALDIRIYA UĞRADIK, 2 YÖNETİCİMİZ HASTANELİK OLDUBandırmaspor Yönetim Kurulu Üyesi ve basın sözcüsü Özer Aydın yaşanan olaylarla ilgili şunları söyledi: "Başkanımız Onur Göçmez ve yönetimde bulunan arkadaşlarımız bize gösterilen yerde maçı izlemek için oturduk. Sağımızda ve solumuzda Menemenspor taraftarları vardı. Maçın başından itibaren sözlü saldırılara ve küfürlere maruz kaldık. Ardından bulunduğumuz bölgeye girilmeye çalışıldı. Güvenlik güçlerinin bize saldıranları oradan uzaklaştırılması gerekirken protokoldeki yöneticilerimize müdahale etti. Bandırmaspor Başkan Vekili Adem Yılmaz ve Yönetici arkadaşımız Emre Bahadır'a biber gazlı müdahale oldu. Yakın mesafeli müdahaleden etkilenen yöneticilerimiz kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Bandırmaspor Başkanı Onur Göçmez olayların büyümesini önlemek ve yaşananlara tepki olarak yöneticileri ile birlikte stadı terk etti.Bu olaylar sonrası Bandırmaspor olarak bir takım sorulara cevap arıyoruz. Bize ayrılan yere neden Menemenspor taraftarı alındı?Güvenlik güçlerinin bizi saldırılara karşı koruması gerekirken yöneticilerimiz neden biber gazı yedi?Taraftarların stada girişinde bir ihmal var mı? Bu taraftarlar Passolig kartı ile mi girdi ve eğer öyleyse bu kişilere ne yapılacak?TFF birimlerini göreve de çağıran Aydın; "Bandırmaspor'a yapılan bu saldırıyı kınıyoruz. Bu tür olayların Türk futbolunda olmasını istemiyoruz. Olayların araştırılması ve bir daha yaşanmaması için Türkiye Futbol Federasyonu'nu göreve çağırıyoruz" diye konuştu.Bandırmasporlu 2 yönetici hastanede göz yanması şikayeti ile bulunup, kontrol ve tedavilerinden sonra hastaneden ayrıldıklarını belirttiler. MENEMENSPOR ONURSAL BAŞKANI TAHİR ŞAHİN: BANDIRMASPORLU YÖNETİCİLER PROVOKASYONA GELDİProtokol tribününde yaşanan olaylar ile ilgili Menemenspor Onursal Başkanı Tahir Şahin de açıklamalarda bulundu. Şahin, "Dün oynanan Menemenspor-Bandırmaspor müsabakasında ne yazık ki istenmeyen hadiseler gerçekleşmiştir. Bandırmaspor yönetiminin yapmış olduğu açıklamaya istinaden açıklama yapma gereği duyulmuştur. Bizim protokol düzenimiz yıllardır aynı şekilde uygulanmaktadır ve bugüne kadar hiçbir hadise gerçekleşmemiştir. Misafir takım yöneticileri en iyi şekilde ağırlanmıştır. Ancak Bandırmaspor'lu yöneticiler Menemen'e maç seyretmeye değil provokasyon yapmaya gelmişlerdir. Biz Menemenspor camiası olarak deplasman maçlarında ev sahibine duyduğumuz saygı gereği attığımız golleri bile alkışlamayız. Deplasmanda maç seyretmenin edebi de ahlakı da budur" dedi.Bandırmasporlu yöneticilerin daha maçın ilk dakikasından itibaren el kol hareketleri yaptığını dile getiren Tahir Şahin, "Bandırmasporlu yöneticilerin sert bir şekilde ayağa kalkışları, yüksek sesle sinkaflı sözler söylemesi üzerine ortam gergin bir hal almıştır. Bütün çabalarımıza rağmen ne yazık ki ortam sakinleşmemiştir. Hatta şahsıma hakaretler ile birlikte bana parmaklarını sallayarak 'Bandırma'ya gel de göreyim' diyen alkollü olduklarını gördüğüm bazı Bandırmalı yöneticilerin olduğunu görmek Bandırmaspor camiasına hiç mi hiç yakışmamıştır. Bu olayların üzerine emniyet güçlerimiz olabildiğince sakin kalmasına karşın ortam yine sakinleşmemiştir. Emniyet güçlerimiz son çare olarak biber gazı kullanmış ve olaylar böylece sakinleşmiştir. Bunun üzerine emniyet duruma el koymasına rağmen Bandırmasporlu yöneticiler 'bizi burada koruyan yok' edebiyatıyla protokol tribününü terkederek ikinci bir provokasyona imza atmışlardır. Biz de bunun üzerine üç arkadaşımızla stat dışına giderek Bandırmasporlu yönetici arkadaşlarımızı protokole davet ettik" ifadelerini kullandı.

?Bandırmasporlu yöneticileri protokol tribününe davet etmelerine rağmen olumsuz yanıt aldıklarını vurgulayan Tahir Şahin sözlerine şu şekilde devam etti: "Ancak oyun devam ediyordu. Mağduriyet edebiyatı oynamaya karar veren kardeşlerimizi ikna edemedik. Biz bu açıklamayı bile yapmak istemezdik ancak Bandırmaspor yönetiminin yapmış olduğu açıklamada gördük ki hem suçlu hem güçlü rolünü oynayarak zeytinyağı gibi üste çıkmaya çalışmışlar. Yok öyle bir dünya. Federasyon dikkatlice videoları izleyip aynı zamanda gözlemci raporlarında kim suçlu ise en ağır cezayı vermelidir. Spor barış, dostluk ve kardeşliktir. Bu tür olayların bir daha yaşanmamasını temenni ediyor, her iki camiayı sağ duyuya davet ediyoruz. Menemen-Bandırma kardeşliği ilelebet devam edecektir."


Bandırmaspor 'saldırı', Menemenspor 'provokasyon' dedi
Bandırmaspor 'saldırı', Menemenspor 'provokasyon' dedi
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Bandırmaspor, Tahir Şahin, Spor Toto, Menemen, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Bandırmaspor 'saldırı', Menemenspor 'provokasyon' dedi - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Bandırmaspor 'saldırı', Menemenspor 'provokasyon' dedi - Son Dakika
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