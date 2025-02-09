Bandırmaspor, Şanlıurfaspor'u 3-2 Geçti - Son Dakika
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Bandırmaspor, Şanlıurfaspor'u 3-2 Geçti

Bandırmaspor, Şanlıurfaspor\'u 3-2 Geçti

Trendyol 1. Lig'de Bandırmaspor, Şanlıurfaspor'u 3-2 mağlup ederek galibiyetle tanıştı.

09.02.2025 16:45
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Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Bandırmaspor, sahasında Şanlıurfaspor'u 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından her iki takımın teknik sorumluları maçı değerlendirdi.

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Bandırmaspor, sahasında Şanlıurfaspor'u karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Bandırmaspor, 3-2'lik skorla kazanan taraf oldu. Müsabakanın ardından Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Son haftalarda yaşanan olumsuz tabloyu değerlendiren Gürsel, "7 haftadır sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Sezonun ilk 12 haftasında iyi bir başlangıç yapmıştık ancak son 7 haftada işler tersine döndü. Bu süreçte iyi oynayıp kazanamadığımız maçlar oldu. Aldığımız cezalar ve bazı talihsizlikler üst üste gelince olumsuz bir tablo ortaya çıktı. Bugünkü maçın atmosferi ve bizim için önemi büyüktü. Bu kötü gidişatı tersine çevirmek istiyorduk. Takım bu galibiyete çok inanmıştı ama bazen aşırı konsantrasyon ve kazanma isteği oyuncular üzerinde baskı yaratabiliyor. Oyuna iyi başladık, hatta farkı açabileceğimiz pozisyonlar da bulduk. Ancak rakip kaleci çok iyi kurtarışlar yaptı. Maçın başında golü bulduk, hemen ardından net bir fırsatı değerlendiremedik. Duran toplardan kolay gol yemeyen bir takımız ancak bugün üst üste iki kornerden gol yedik ve devreye 2-1 geride girdik. Takımın geri dönüşe ihtiyacı vardı ve oyuncularım bunu çok istiyordu. İkinci yarıda tüm gücümüzü sahaya yansıttık, birçok pozisyona girdik ve sonunda son dakika golüyle galibiyete ulaştık. Ligin ikinci yarısına istediğimiz gibi başlayamamıştık ancak bu galibiyet bizim için yeni bir başlangıç olacak. Son yaptığımız takviyelerle daha iyi bir takım olduk. Bundan sonraki maçlarda sahaya inancımızı ve gücümüzü yansıtacağız. Oyuncularımı tebrik ediyorum. İnşallah bu galibiyet bizim için bir dönüm noktası olur. Rakibimize de bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Murat Karakoç: "Oyuncularımı mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum"

Maçın başında buldukları üstünlüğü koruyamadıklarını ifade eden Şanlıurfaspor Yardımcı Antrenörü Murat Karakoç, "Maçın 5. dakikasında yediğimiz talihsiz bir golle 1-0 geriye düştük. Bandırmaspor, rüzgarı arkasına alarak üzerimize geldi. Böyle bir baskı olacağını tahmin ediyorduk çünkü rakibimiz 7 maçtır galibiyet alamıyordu. İlk yarıda, duran toptan yakaladığımız iki fırsatı gole çevirerek devreyi 2-1 önde kapattık. İkinci yarıda rakibin daha fazla üzerimize geleceğini öngörerek kazandığımız toplarla hızlı hücum yapmayı planladık. Ancak yakaladığımız fırsatları değerlendiremedik. Son dakikada yaptığımız bir penaltıyla VAR'dan gelen golle skoru eşitledik ancak sonucu koruyamadık. Oyuncularımı mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum" diye konuştu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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