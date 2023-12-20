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Bandırmaspor Teknik Direktörü Taner Taşkın: İkinci devre gerçekten kazanmak adına sahada isyan eden bir oyuncu grubumuz vardı - Son Dakika
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Bandırmaspor Teknik Direktörü Taner Taşkın: İkinci devre gerçekten kazanmak adına sahada isyan eden bir oyuncu grubumuz vardı

Bandırmaspor Teknik Direktörü Taner Taşkın, Ankara Keçiörengücü karşılaşmasının ardından, "İkinci devre gerçekten kazanmak adına sahada isyan eden bir oyuncu grubumuz vardı. İyi oynadık, iyi mücadele ettik" dedi.

Bandırmaspor Teknik Direktörü Taner Taşkın: İkinci devre gerçekten kazanmak adına sahada isyan eden bir oyuncu grubumuz vardı
20.12.2023 - 17:29,
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Bandırmaspor Teknik Direktörü Taner Taşkın, Ankara Keçiörengücü karşılaşmasının ardından, "İkinci devre gerçekten kazanmak adına sahada isyan eden bir oyuncu grubumuz vardı. İyi oynadık, iyi mücadele ettik" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Bandırmaspor, deplasmanda Ankara Keçiörengücü'nü 3-1 mağlup etti. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Taşkın, "Mutlak galibiyet parolası ile geldiğimiz bir maçtı. Zor bir maç olacağını biliyorduk. Ankara Keçiörengücü evinde genelde iyi oynayan bir takım. Oyun ilk yarı çok dengeliydi. Rakibimize pozisyon vermedik ama geldikleri ilk atakta gol buldular. İkinci devre gerçekten kazanmak adına sahada isyan eden bir oyuncu grubumuz vardı. İyi oynadık, iyi mücadele ettik. Geldiğimiz pozisyonları da gol yapmasını bildik. Çok önemli bir 3 puan aldık. İnşallah gelecek haftaki son maçı da kazanıp devreyi kapatmak istiyoruz" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA
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