Bandırmaspor ürünlerinin satışa sunulduğu mağaza açıldı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor Kulübünün "Bordo" isimli mağazası açıldı.

Nikah Salonu önündeki otopark girişinde yer alan mağazanın açılış törenine, Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık, Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu ve Bandırmaspor Kulübü Başkanı Onur Göçmez'in yanı sıra taraftarlar katıldı.

Onur Göçmez, burada yaptığı konuşmada, mağazayı açtıkları için çok mutlu olduğunu söyledi.

Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun da Bandırmaspor'un iyi yerlere gelmesi için el ele vererek birlikte hareket edilmesi gerektiğini ifade etti.

Kulübün formaları ve çeşitli malzemelerinin satılacağı mağazanın açılışı, protokol üyeleri tarafından kurdele kesilerek yapıldı.