 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bandırmaspor ve Erzurumspor FK Berabere Kaldı - Son Dakika
Üye Girişi

Bandırmaspor ve Erzurumspor FK Berabere Kaldı

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Bandırmaspor, sahasında karşılaştığı Erzurumspor FK ile 0-0 berabere kaldı. Maçta her iki takım da gol bulamadı. İki takım arasındaki mücadelede birçok gol pozisyonu yaşandı ancak sonuç değişmedi. Hakemlerin Batuhan Kolak, Şenol Bektaş ve Emre Doğu olduğu maçta sarı kartlar da çıktı.

Bandırmaspor ve Erzurumspor FK Berabere Kaldı
13.01.2024 - 16:22,  Güncelleme: 16:24
Abone Ol

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Bandırmaspor sahasında karşılaştığı Erzurumspor FK ile 0-0 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

28. dakikada Metehan'ın sol kanattan ortasında Jozefzoon'dan önce savunma topu uzaklaştırdı.

34. dakika sağ taraftan gelişen atakta Rahmetullah'ın ortasında Jozefzoon'un penaltı noktasında vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

53. dakikada Eren Tozlu ceza sahası içinde vuruşunda savunma meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

77. dakikada Celal Hanalp'in ceza sahası içinde yaptığı vuruşta meşin yuvarlak dışarı gitti.

Hakemler: Batuhan Kolak, Şenol Bektaş, Emre Doğu

Bandırmaspor: Loannis Gkelios, Emirhan Aydoğan, Sokou, Metehan Mimaroğlu, Doğan Can Davas (Mustafa Çeçenoğlu dk. 81), Florian Jozefzoon, Rahmetullah Berişbek, Levent Ayçiçek (Novrone Foor dk. 73), Sergen Piçinciol, Mücahit Albayrak, Taha Batuhan Yayıkcı

Yedekler: Akın Alkan, Erdem Çakal Tarla, Emre Batuhan Adıgüzel, Aygün Özışıkyıldız, Mert Çelik, Mehmet Özcan

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Erzurumspor FK: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Mustafa Akbaş, Süleyman Koç (Mikhail Kenro Rosheuvel dk. 63), Sefa Akgün, (Hasan Batuhan Artaslan dk. 54 ), Eren Tozlu, Özgür Sert, Ufuk Budak, Furkan Özhan (Alican Özfesli dk. 90), Mustafa Yumlu, Orhan Ovacıklı, Celal Hanalp

Yedekler: Rıdvan Oğuzhan Yağcı, Yukup Kırtay, Hüseyin Mevlütoğlu, Emin Yavaş, Herolind Shala, Enes Yiğit, Mustafa Gürkan Varlık

Teknik Direktör: Hakan Kutlu

Sarı kartlar: Özgür Sert, Ufuk Budak, Mehmet Göktuğ Bakırbaş (Erzurumspor FK) - BALIKESİR

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Erzurumspor Kulübü, Eren Tozlu, Trendyol, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Bandırmaspor ve Erzurumspor FK Berabere Kaldı - Son Dakika


17:01
CHP MYK'nin olağanüstü toplantısı sona erdi! İktidara 6 soru sordular CHP MYK'nin olağanüstü toplantısı sona erdi! İktidara 6 soru sordular
16:59
Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi Süper Lig'de ilk kez kullanıldı! İşte verdiği karar Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi Süper Lig'de ilk kez kullanıldı! İşte verdiği karar
16:37
Yine aynı senaryo! Volkan Demirel'in Hatayspor'u galibiyeti unuttu Yine aynı senaryo! Volkan Demirel'in Hatayspor'u galibiyeti unuttu
16:16
Dolmabahçe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşen güvenlik zirvesi sona erdi Dolmabahçe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşen güvenlik zirvesi sona erdi
16:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ve Akşener'le görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ve Akşener'le görüştü
15:21
Sızma girişiminde bulunan 9 terörist böyle öldürüldü Sızma girişiminde bulunan 9 terörist böyle öldürüldü
15:05
Zafer Partisi'nin İBB Başkan Adayı Azmi Karamahmutoğlu oldu Zafer Partisi'nin İBB Başkan Adayı Azmi Karamahmutoğlu oldu
14:25
Oğlunu öldüren baba, aynı silahla intihar etti Oğlunu öldüren baba, aynı silahla intihar etti

Son Dakika
17:01 CHP MYK'nin olağanüstü toplantısı sona erdi! İktidara 6 soru sordular
16:59 Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi Süper Lig'de ilk kez kullanıldı! İşte verdiği karar
16:37 Yine aynı senaryo! Volkan Demirel'in Hatayspor'u galibiyeti unuttu
16:16 Dolmabahçe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşen güvenlik zirvesi sona erdi
16:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ve Akşener'le görüştü
15:21 Sızma girişiminde bulunan 9 terörist böyle öldürüldü
15:05 Zafer Partisi'nin İBB Başkan Adayı Azmi Karamahmutoğlu oldu
14:25 Oğlunu öldüren baba, aynı silahla intihar etti
14:14 Terör hedefleri vuruluyor! 32 terörist etkisiz hale getirildi
14:05 Ünlü isimlerden şehit düşen 9 askerimiz için taziye mesajları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2024 17:38:15. #1.13#
SON DAKİKA: Bandırmaspor ve Erzurumspor FK Berabere Kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement