Bandırmaspor, Yeni Yönetimiyle Sezona Hazırlanıyor - Son Dakika
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Bandırmaspor, Yeni Yönetimiyle Sezona Hazırlanıyor

Bandırmaspor, Yeni Yönetimiyle Sezona Hazırlanıyor
01.07.2025 11:38  Güncelleme: 11:42
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Bandırmaspor, 2025-2026 sezonuna yeni yönetimiyle hazırlanıyor. Basın toplantısında, kulübün hedefleri, transfer planları ve bütçe beklentileri açıklandı. Yeni yönetim, sportif ve kurumsal anlamda güçlenmeyi amaçlıyor.

2025-2026 sezonuna yeni yönetimiyle hazırlanan Bandırmaspor, sezon öncesi ilk basın toplantısını Onur Göçmez Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Basın Sözcüsü Ceyhun Cihat Yıldırım, Asbaşkan Volkan Tosça ve Sayman Üye Bilgen Süngü'nün katılımıyla düzenlenen toplantıda, kulübün yeni döneme dair planları kamuoyuyla paylaşıldı.

Ceyhun Cihat Yıldırım, genel kurulun ardından göreve gelen yeni yönetimin, 14 iş insanından oluştuğunu belirterek, "Bandırmaspor artık yeni bir yapılanma sürecine girdi. Hedeflerimiz net. Kulübümüz hem sportif hem kurumsal anlamda güçlü bir geleceğe hazırlanıyor. Bu ligde belediye destekli birçok kulüp yer alırken, Bandırmaspor'un elde ettiği başarılar küçümsenemez. Hakem kararlarıyla en fazla mağdur olan kulüp biziz. Bu konuda federasyonun dikkatini çekmek istiyoruz. Birlik ve beraberlik içinde yürümek zorundayız. İş insanlarımızdan, esnafımıza kadar herkesin maddi ve manevi desteği bizim için hayati önemde. Taraftarlarımız arasında yaşanan bazı sorunlar var ancak şu an daha öncelikli meselelerimiz var. Tüm camiamızı tek yürek olmaya davet ediyoruz" dedi.

Yeni sezon transfer ve kadro planlaması

Sportif yapıya dair açıklamalarda bulunan Futbol Şube Sorumlusu Volkan Tosça, mevcut kadroyu koruma hedefinde olduklarını belirtti. Tosça, "İki yıldır Bandırmaspor bünyesindeyim. Akın ve Remi Mulumba ile anlaştık. Ayrıca Bilel Mesudi ile de 2 yıllık bir sözleşme imzaladık. Geçen sezonki iskeleti büyük ölçüde korumak istiyoruz" şeklinde konuştu

Sayman Üye Bilgen Süngü ise iç transfer sürecinin tamamlandığını ifade ederek, "Şeffaflık ilkesiyle hareket ediyoruz. Ne Bandırmaspor camiasına ne de kamuoyuna gizleyecek bir şeyimiz yok. Teknik direktörümüz Mustafa Gürsel ile yola devam kararı aldık. Sağ stoper, sol bek, santrfor ve orta saha olmak üzere toplam 7 transfer planlıyoruz. Ayrıca altyapıdan da oyuncularımızı A takım düzeyine taşımayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Gelir planlaması ve sponsorluk görüşmeleri

Kulübün yeni sezon bütçesine ilişkin bilgi veren Bilgen Süngü, 200 ila 220 milyon Türk Lirası arasında bir bütçe öngördüklerini açıkladı. Bu miktarın yaklaşık 50 milyon Türk Lirası kısmının Türkiye Futbol Federasyonu'ndan beklendiğini söyleyen Süngü, "Forma isim hakkı için 40 milyon, saha içi reklam alanlarından ise 10 milyon lira gelir hedefliyoruz. Ayrıca sağlık kabinleri, yedek kulübeler ve yapılacak bağışlarla da bütçemizi desteklemeyi planlıyoruz. Teksüt ile yeniden sponsorluk görüşmelerimiz devam ediyor. Bandırmaspor'un geleceği için Bandırma'daki yerli firmaların desteğine ihtiyacımız var. Tabela sponsorluğu konusunda da ciddi bir gelir beklentimiz bulunuyor," ifadelerini kullandı.

Kulüp yönetimi, 9 Temmuz'da yapılacak olan mali genel kurulda bu hedefleri ayrıntılı şekilde paylaşacağını duyurdu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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