Elüstü: "Bandırma 17 Eylül Stadyumu sezona hazır" - Son Dakika
Üye Girişi

Elüstü: "Bandırma 17 Eylül Stadyumu sezona hazır"

11.08.2022 18:18
Elüstü: "Bandırma 17 Eylül Stadyumu sezona hazır"

Bandırmaspor yönetimi, Bandırma Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hüseyin Elüstü'nü yeni sezon öncesi bir takım ziyaret gerçekleştirdi.

Bandırmaspor yönetimi, Bandırma Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hüseyin Elüstü'nü yeni sezon öncesi bir takım ziyaret gerçekleştirdi.

Bandırmaspor Yönetim Kurulundan Özel Aydın, Soner Koçoğlu, Erol Rüzgar ve Bilgen Süngü hazır bulunduğu ziyarette protokol tribününe yapılması gerekenler, stadın girişi ve çıkışlarının olduğu bölgelerde çevre düzenlemesi dileklerinde bulunuldu. Hüseyin Elüstü, ayrıca TFF 1.lig ve bu sezon kullanılacak "VAR" sistemi konusunda yönetimi bilgilendirdi ve Bandırma 17 Eylül Stadı yeni sezona hazır hale getirildiğini, stadın boş tribün alanlarına "Bandırma" yazısının yazılacağını belirtti.

Sezonun bitmesiyle yenileme çalışmalarına başladıklarını ifade eden Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hüseyin Elüstü; "Bu sene tüm maçlarımızda "VAR" sistemi olacağı için alt yapı çalışmalarına öncelik verdik. "VAR" sisteminin saha içindeki gözlem noktası maç öncesinde konulacak. Internet altyapısı olarak fibere geçildi. Misafir tribününün tüm koltuklarını yenileyerek numaralama işlemi tamamlandı. Kale direkleri ve kale ağları yenilendi. Ofsayt noktalarını yenileme çalışmaları da bitti.

Zemin çalışmalarımız zaten aralıksız devam ediyordu. Zemin alt kısmının temizlenmesi bitti. Zemin çimleri maçların oynanması için hazır hale getirildi. TFF yetkilileri 17 Eylül Stadı'nda yaptıkları incelemelerde sıkıntı olmadığını ifade etti" dedi. - BALIKESİR

YORUMLAR
500
Şahinbey'de aşure geleneği sürüyor Şahinbey'de aşure geleneği sürüyor İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Nevşehir'de esnaf ziyaretlerinde bulundu İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Nevşehir'de esnaf ziyaretlerinde bulundu
Kaynak: İHA

Bandırma, Hisarcık, Eylül, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Elüstü: 'Bandırma 17 Eylül Stadyumu sezona hazır' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:44 Milli futbolcu Kaan Ayhan'a Türk başkandan çirkin teklif: Biraz ortalığı karıştırsın
17:36 Nihat Doğan'ın düğününden çok özel görüntüler! 'Ki Zava ki Büke' ile kurtlarını döktüler
17:22 TikTok'ta canlı yayın yapan 4 kadın, Türkiye'nin gündemine oturdu
17:06 Konyaspor'un Avrupa'daki rakibi Vaduz, meraklı bakışların arasında sokakta idman yaptı
17:02 Litrelerde alkol alan 18 yaşındaki örnek öğrenci kendini asarak canına kıydı
16:47 Şehit Astsubay Ferhat Gedik'in çatışmadan dakikalar önce Eren Bülbül'ün fotoğrafını çektiği ortaya çıktı
16:45 İsveç'te Türkiye'nin kırmızı bültenle aradığı dolandırıcının iadesine karar verildi
16:34 Galatasaraylı Yunus Akgün'e Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan büyük jest! Lüks otomobil hediye etti
16:22 Yargı dizisinin hakime hanımı Başak Gümülcinelioğlu yeni sezonda başka bir dizide rol alacak
16:17 AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Muharrem ayı sebebiyle evinin mutfağında aşure yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2022 18:19:06. #1.13#
SON DAKİKA: Elüstü: "Bandırma 17 Eylül Stadyumu sezona hazır" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement