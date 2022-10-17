Bandırmaspor yönetiminden sporculara para cezası - Son Dakika
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Bandırmaspor yönetiminden sporculara para cezası

17.10.2022 20:02
Bandırmaspor yönetiminden sporculara para cezası

B.Ç. Bandırmaspor yönetimi, son günlerde A Takımı sporcuların performans düşüklüğü nedeniyle para cezası kesilmesi konusunda karar aldı.

B.Ç. Bandırmaspor yönetimi, son günlerde A Takımı sporcuların performans düşüklüğü nedeniyle para cezası kesilmesi konusunda karar aldı.

B.Ç. Bandırmaspor sosyal medya platformundan konu ile ilgili yazı paylaştı. Paylaşımında, "Yönetim Kurulumuz, son dönemde yaşanan gelişmeler ve genel performans düşüklüğü sebebiyle A Takımımız'da yer alan tüm futbolcularımıza para cezası kesilmesi konusunda karara varmış, yine A Takımımız'da yer alan; Caner Hüseyin Bağ, Okan Alkan, Dimitris Manos ve Mateusz Holownia'ya kendilerine kulüp bulmaları konusunda izin vermiştir. Ayrıca geçmiş dönemlerde takımımızın formasını giymiş, futbolculuk kariyerinin sonrasında da profesyonel olarak kulübümüzde görev almış olan Murat Selvi, yeniden Sportif Direktörlük görevine getirilmiştir" ifadeleri yer aldı. - BALIKESİR

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Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bandırmaspor yönetiminden sporculara para cezası - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bandırmaspor yönetiminden sporculara para cezası - Son Dakika
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