Bandırmaspor, Yusuf Şimşek ile teknik direktörlük anlaşması yaptı

Salih Özcan: Macaristan ve Avusturya maçları bizim için çok önemli olacak

Milli futbolcu Salih Özcan, Macaristan ve Avusturya ile oynayacakları iki maçın kendileri için önemli olduğunu söyledi. Özcan, milli takımın EURO 2024'te bazı maçlarını Dortmund'da oynayacağını belirtirken, Can Uzun'un milli takımı tercih etmesinden dolayı mutlu olduğunu ifade etti. Ayrıca, Borussia Dortmund'da yardımcı antrenör olarak göreve başlayan Nuri Şahin ile iyi anlaştıklarını söyledi.