Bandırmaspor, Yusuf Şimşek ile teknik direktörlük anlaşması yaptı - Son Dakika
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Spor

Bandırmaspor, Yusuf Şimşek ile teknik direktörlük anlaşması yaptı

Bandırmaspor, Yusuf Şimşek ile teknik direktörlük anlaşması yaptı

Trendyol 1. Lig takımlarından Bandırmaspor, teknik direktörlük görevi için Yusuf Şimşek ile resmi anlaşmaya vardı. Bandırmaspor, Yusuf Şimşek ile prensip anlaşmasına vararak teknik direktörlük pozisyonunu doldurdu. Şimşek, daha önce Bandırmaspor'u çalıştırmış ve takımın bir alt lige düşmesine engel olamamıştı. 48 yaşındaki teknik direktörün UEFA-Pro Lisansı bulunuyor ve daha önce Karşıyaka, Antalyaspor, Mersin İY, Denizlispor gibi takımlarda görev yapmıştı. Yusuf Şimşek'in Bandırmaspor'da görevine başlaması yakın zamanda bekleniyor.

19.03.2024 20:50  Güncelleme: 20:52
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Trendyol 1. Lig takımlarından Bandırmaspor, teknik direktörlük görevi için Yusuf Şimşek ile resmi anlaşmaya vardı.

Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu'nun ayrılmasının ardından Bandırmaspor'un Yusuf Şimşek ile prensip anlaşmasına vardığı bildirildi. 2016-2017 sezonunda Bandırmaspor'u çalıştıran Yusuf Şimşek, o dönem 6 maçta görev almış ve takım daha sonra bir alt lige düşmüştü.

48 yaşındaki Yusuf Şimşek'in UEFA-Pro Lisansı bulunmakta olup teknik direktörlük kariyerinde Karşıyaka, Antalyaspor, Mersin İY, Denizlispor gibi takımlarda görev aldı. Altay'dan ayrılmasının ardından Bandırmaspor ile anlaşmaya varan Yusuf Şimşek'in önümüzdeki günlerde görevine başlaması bekleniyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Bandırmaspor, Yusuf Şimşek ile teknik direktörlük anlaşması yaptı - Son Dakika

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