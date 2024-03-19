Bandırmaspor, Yusuf Şimşek ile teknik direktörlük anlaşması yaptı

Trendyol 1. Lig takımlarından Bandırmaspor, teknik direktörlük görevi için Yusuf Şimşek ile resmi anlaşmaya vardı.
Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu'nun ayrılmasının ardından Bandırmaspor'un Yusuf Şimşek ile prensip anlaşmasına vardığı bildirildi. 2016-2017 sezonunda Bandırmaspor'u çalıştıran Yusuf Şimşek, o dönem 6 maçta görev almış ve takım daha sonra bir alt lige düşmüştü.
48 yaşındaki Yusuf Şimşek'in UEFA-Pro Lisansı bulunmakta olup teknik direktörlük kariyerinde Karşıyaka, Antalyaspor, Mersin İY, Denizlispor gibi takımlarda görev aldı. Altay'dan ayrılmasının ardından Bandırmaspor ile anlaşmaya varan Yusuf Şimşek'in önümüzdeki günlerde görevine başlaması bekleniyor. - BALIKESİR
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sultangazi'de gençlerle bir araya gelerek sporun gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutma önemine vurgu yaptı.
Trendyol 1. Lig takımlarından Teksüt Bandırmaspor'da Hüseyin Eroğlu'nun görevinden ayrılmasının ardından Yusuf Şimşek teknik direktörlüğe getirildi. Kulüp başkanı ve sportif direktör, hedeflerinin play-off'a kalmak ve Süper Lig'e yükselmek olduğunu belirtti.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, geleneksel olarak düzenlenen taraftar iftarında Beşiktaşlılarla bir araya geldi. İftar yemeğine ikinci başkan Hüseyin Yücel de katıldı. Başkan Arat ve ikinci başkan Yücel'e, taraftar grubu temsilcileri tarafından plaket takdim edildi.
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