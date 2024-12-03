Bandırmaspor, Ziraat Kupası'na Veda Etti - Son Dakika
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Bandırmaspor, Ziraat Kupası'na Veda Etti

Bandırmaspor, Ziraat Kupası\'na Veda Etti

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur mücadelesinde Bandırmaspor, uzatmalarda Karacabey Belediye Spor'a 3-2 mağlup olarak kupaya veda etti.

03.12.2024 16:23  Güncelleme: 16:25
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Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur mücadelesinde Bandırmaspor, konuk ettiği Karacabey Belediye Spor'a uzatmalarda 3-2 mağlup olarak kupaya veda etti.

Hakemler: İlker Yasin Avcı, Şenol Bektaş, Rıdvan Çevik

Bandırmaspor: Yiğit Zorluer, Yasin Yağız Dilek, Dos Santos, Hikmet Çiftçi (Atalay Atcı dk. 59), Paula Rafael (Ahmet Emre Gürel dk. 77), Adama Daikhaby, Emirhan Ayhan, Endson Andrea Sitoe (Tuğra Aygün dk. 71), Gökmen Özince (Turan Toygu Karakoç dk. 91), Cengizhan Yamar (Keren Atakan Kesgin dk. 46) Evren Ber (Semih Can Bozkurt dk. 46)

Yedekler: Çağdaş Han, İbrahim Kaya, Atınç Nukan, Şahin Oğlu Diniyev

Teknik Sorumlu: Mustafa Gürsel

Karacabey Belediye Spor: Ahmet Daş, Yusuf Ziya Gümüş, Serhat Kot, Koray Yağcı (Ömer Turan Görgüç dk. 90+4), Ümit Yasin Arslan, Melih Sağlam (Abdullah Balıkçı dk. 65), Ömer Faruk Yücel (Berat Badak dk. 80), Berke Özgün (Ahmet Furkan Özcan dk. 119), İbrahim Demir (Ali Aydemir dk. 65), Burak Albayrak, Azat Çakar (Furkan Metin dk. 80)

Yedekler: Admir Carlos Balat, Furkan Üstünbağ, Hasan Can Türkan, Cenker Özdemir

Teknik Sorumlu: Cihan Erdil

Goller: Koray Yağcı (dk. 17), Berat Badak (dk. 89), Ömer Turan Görgüç (dk. 120) (Karacabey Belediyespor), Kerem Atakan Kesgin (dk. 65), Yasin Yağız Dilek (dk. 90+6) (Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Gökmen Özince, Rodrigo Alves, Kerem Atakan Kesgin (Bandırmaspor), Berke Özgün (Karacabey Belediye Spor) - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Bandırmaspor, Ziraat Kupası'na Veda Etti - Son Dakika

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