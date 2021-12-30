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Bandırmasporlu Doğan Can, Süper Lig hedefine ulaşacaklarına inanıyor - Son Dakika

Bandırmasporlu Doğan Can, Süper Lig hedefine ulaşacaklarına inanıyor

30.12.2021 09:27
Bandırmasporlu Doğan Can, Süper Lig hedefine ulaşacaklarına inanıyor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor'un orta saha oyuncusu Doğan Can Davas, hedefinin bordo-beyazlı formayla Süper Lig'e çıkmak olduğunu söyledi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor'un orta saha oyuncusu Doğan Can Davas, hedefinin bordo-beyazlı formayla Süper Lig'e çıkmak olduğunu söyledi.

Doğan Can, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takım olarak güzel hayaller kurduklarını belirtti. Bandırmaspor formasıyla 4 sezonda 87 maçta 22 gol attığını dile getiren Doğan Can, "Hedefim Bandırmaspor'la Süper Lig'e çıkmak. Gereksiz yaptığımız puan kayıpları olmasa açık ara öndeydik." dedi.

Doğan Can, sezon başından bu yana takım olarak iyi bir grafik çizdiklerini vurguladı. Takımının istatistiklerine değinen Doğan Can, şöyle konuştu:

"En iyi futbol oynayan 2-3 takımdan biriyiz. En az gol yiyen ve en fazla gol atan takımlar arasında da varız. İstatistiklere, oyun istikrarımızı da ekleyebilirsek hayallerimiz gerçeğe dönüşebilir. Gerek rakiplerle gerekse takım içinde futbol rekabetsiz olmaz. Geçen seneye göre rotasyona açık bir takımımız var. Daha fazla iyi performans sergiliyoruz. Rekabet sizi daha ileriye atıyor ve durumdan herkes memnun. Takımı bir tık daha ileriye nasıl götürürüz diye antrenmanlar bile kıran kırana geçiyor."

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Spor Toto Süper Lig, Bandırmaspor, Doğan Can, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Bandırmasporlu Doğan Can, Süper Lig hedefine ulaşacaklarına inanıyor - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Bandırmasporlu Doğan Can, Süper Lig hedefine ulaşacaklarına inanıyor - Son Dakika
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