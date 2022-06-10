Bangladeş'te şaşkınlık yaratan kavga! Taş ve tuğlalarla 'Brezilya mı daha iyi Arjantin mi?' sorusuna cevap aradılar - Son Dakika
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Bangladeş'te şaşkınlık yaratan kavga! Taş ve tuğlalarla 'Brezilya mı daha iyi Arjantin mi?' sorusuna cevap aradılar

10.06.2022 10:51
Bangladeş'te şaşkınlık yaratan kavga! Taş ve tuğlalarla 'Brezilya mı daha iyi Arjantin mi?' sorusuna cevap aradılar

Bangladeş'in Dakka şehrinde şaşkınlık yaratan bir olay yaşandı. 300 kişi, 'Arjantin milli takımı mı daha iyi, Brezilya milli takımı mı?' diye başlayan tartışmanın ardından bir kriket sahasına giderek taş ve tuğlalarla birbirlerine saldırdı.

LaVoz'da yer alan habere göre; Bangladeş'in başkenti Dakka'da yaşanan kavgaya 300 kişi dahil oldu. 'Brezilya milli takımı mı daha iyi Arjantin mi?' tartışmasıyla başlayan kavgada 7 kişi yaralandı.

TAŞ VE TUĞLALARLA SAVAŞTILAR

Polis müfettişi Masud Rana AFP haber ajansına verdiği demeçte, Asyalı taraftarların şehrin eteklerindeki bir kriket sahasına taş ve tuğla fırlatarak kavgaya tutuştuğunu söyledi.

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Son Dakika Spor Bangladeş'te şaşkınlık yaratan kavga! Taş ve tuğlalarla 'Brezilya mı daha iyi Arjantin mi?' sorusuna cevap aradılar - Son Dakika


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