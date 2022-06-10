Bangladeş'te şaşkınlık yaratan kavga! Taş ve tuğlalarla 'Brezilya mı daha iyi Arjantin mi?' sorusuna cevap aradılar

LaVoz'da yer alan habere göre; Bangladeş'in başkenti Dakka'da yaşanan kavgaya 300 kişi dahil oldu. 'Brezilya milli takımı mı daha iyi Arjantin mi?' tartışmasıyla başlayan kavgada 7 kişi yaralandı.

TAŞ VE TUĞLALARLA SAVAŞTILAR

Polis müfettişi Masud Rana AFP haber ajansına verdiği demeçte, Asyalı taraftarların şehrin eteklerindeki bir kriket sahasına taş ve tuğla fırlatarak kavgaya tutuştuğunu söyledi.