LaVoz'da yer alan habere göre; Bangladeş'in başkenti Dakka'da yaşanan kavgaya 300 kişi dahil oldu. 'Brezilya milli takımı mı daha iyi Arjantin mi?' tartışmasıyla başlayan kavgada 7 kişi yaralandı.
Polis müfettişi Masud Rana AFP haber ajansına verdiği demeçte, Asyalı taraftarların şehrin eteklerindeki bir kriket sahasına taş ve tuğla fırlatarak kavgaya tutuştuğunu söyledi.
Son Dakika › Spor › Bangladeş'te şaşkınlık yaratan kavga! Taş ve tuğlalarla 'Brezilya mı daha iyi Arjantin mi?' sorusuna cevap aradılar - Son Dakika