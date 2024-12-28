Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) eski genel sekreteri Banu Başeren Çeker, hayatını kaybetti.
Federasyondan yayımlanan başsağlığı mesajında, "Türk otomobil sporlarına uzun yıllar emek veren TOSFED eski genel sekreteri Banu Başeren Çeker, Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur." ifadesi kullanıldı.
Çeker'in cenazesinin yarın öğle namazını müteakip Erenköy Galippaşa Camisi'nden kaldırılacağı belirtilerek, "Merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve sevenlerine başsağlığı ve sabırlar dileriz." denildi.
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