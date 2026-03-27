Baran Doruk Şimşek'ten 11 Madalya

27.03.2026 11:27
Doğuştan kolları olmayan yüzücü Baran Doruk, son 4 yılda 11 uluslararası madalya kazandı.

Doğuştan kolları olmayan milli para yüzücü Baran Doruk Şimşek, son 4 yılda katıldığı uluslararası organizasyonlarda kazandığı 11 madalyayla dikkati çeken başarı elde etti.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu 16 yaşındaki Baran Doruk, disiplinli çalışmasıyla kısa sürede önemli başarılara imza attı. İlk kez 2022 yılı nisan ayında Almanya'da düzenlenen Para Yüzme Dünya Serisi'ne (Para Swimming World Series) katılan Şimşek, derece elde edemedi.

Azimle çalışmalarını sürdüren genç yüzücü, 2022 sonrası 5 farklı ülkede düzenlenen uluslararası organizasyonlarda sergilediği performansla 11 madalya kazanma başarısını gösterdi.

Başarılarını artırmak için haftanın büyük bölümünü antrenmanlara ayıran Baran Doruk, uluslararası arenalarda daha büyük dereceler hedefliyor.

Paralimpik Yüzme Milli Takımı ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Antrenörü Mehmet Bayrak'la antrenmanlarını sürdüren Baran Doruk Şimşek, 15-22 Haziran'da Mersin'de gerçekleştirilecek olan Dünya Bedensel Engelliler Gençlik Oyunları'na hazırlanıyor.

"Madalya kazandığımda bayrağımızı görmek büyük mutluluk"

Milli para yüzücü Baran Doruk, AA muhabirine, uluslararası yarışlarda Türkiye'yi temsil etmenin kendisi için büyük gurur olduğunu belirterek, "Her yarış benim için yeni bir tecrübe. Madalya kazandığımda bayrağımızı görmek büyük mutluluk." dedi.

Başarının disiplinli çalışmayla geldiğini vurgulayan başarılı yüzücü, Mersin'deki organizasyonda da başarılı sonuçlar hedeflediğini ifade etti.

"Her yarışta performansını artırması doğru yolda olduğumuzu gösteriyor"

Antrenör Bayrak ise sporcusunun istikrarlı bir gelişim gösterdiğini vurguladı.

"Her yarışta performansını artırması doğru yolda olduğumuzu gösteriyor." diyen Bayrak, şöyle devam etti:"

"Baran, 2023'te Mısır'da gerçekleşen Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda 3, 2024 yılında Almanya'da düzenlenen Dünya Para Yüzme Dünya Serisi'nde 1, geçen yılı da Fransa Para Yüzme Dünya Serisi'nde 2 ve 2025'te İstanbul'da yapılan Avrupa Paralimpik Gençlik Oyunları'nda 2 madalya aldı. Baran son olarak bu ay içinde İtalya'da düzenlenen Para Yüzme Dünya Serisi'nde de 3 madalya alarak toplam 11 uluslararası madalya kazandı."

Kaynak: AA

Engelliler, Spor, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran’ın kamikaze İHA sesiyle arkadaşlarını böyle korkuttu İran’ın kamikaze İHA sesiyle arkadaşlarını böyle korkuttu
Hamaney’in ölümünü dans ederek kutlamıştı, aldığı haberle yıkıldı Hamaney'in ölümünü dans ederek kutlamıştı, aldığı haberle yıkıldı
Merih Demiral’dan bomba “Ölürüm Türkiyem“ performansı Merih Demiral'dan bomba "Ölürüm Türkiyem" performansı
AK Parti genç işsizler için harekete geçti Yasal düzenleme geliyor AK Parti genç işsizler için harekete geçti! Yasal düzenleme geliyor
Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun gizli hesabı ortaya çıktı: Lanet olası pisliksiniz Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun gizli hesabı ortaya çıktı: Lanet olası pisliksiniz
Bu nasıl sorumsuzluk BİM’in sattığı makarnanın içinden çıkana bakın Bu nasıl sorumsuzluk? BİM'in sattığı makarnanın içinden çıkana bakın

11:18
Trump bu yüzden mi barış istiyor Kayıplar tek tek listelendi
Trump bu yüzden mi barış istiyor? Kayıplar tek tek listelendi
11:16
Günler sonra ortaya çıktı: İşte Ali Hamaney’in öldürülmeden birkaç dakika önceki görüntüsü
Günler sonra ortaya çıktı: İşte Ali Hamaney’in öldürülmeden birkaç dakika önceki görüntüsü
11:06
Türkiye’nin konuştuğu Barış’ın son hali 25 yaşını kutladı, türkü bile söyledi
Türkiye'nin konuştuğu Barış'ın son hali! 25 yaşını kutladı, türkü bile söyledi
10:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyanın farkında olmadığı gerçeği açık açık söyledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyanın farkında olmadığı gerçeği açık açık söyledi
10:44
İntihar eden fenomen Kübra Karaaslan’ın imam babasından ilk sözler
İntihar eden fenomen Kübra Karaaslan'ın imam babasından ilk sözler
10:32
Başrolde polis memuru var: Siirt’te çekilen görüntü Türkiye gündemine oturdu
Başrolde polis memuru var: Siirt'te çekilen görüntü Türkiye gündemine oturdu
