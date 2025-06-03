Baran Yıldız: Hedefim A Milli Takım - Son Dakika
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Baran Yıldız: Hedefim A Milli Takım

03.06.2025 11:18
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Gençlerbirliği'nden Newcastle United'a transfer olan Baran Yıldız, A Milli Takım hayalini aktardı.

Ara transfer döneminde Gençlerbirliği altyapısından Premier Lig takımı Newcastle United'a transfer olan Baran Yıldız, 4,5 yıllık sözleşme imzaladığı İngiliz ekibinde kalıcı olmayı ve A Milli Takım formasını giymeyi hedeflediğini söyledi.

Orta saha oyuncusu Baran Yıldız, "Gençlerbirliği'nden Newcastle United'a uzanan yolculuğuna" ve bundan sonraki hedeflerine ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Gençlerbirliği'nin kapısından ilk kez 10 yaşında girdiğini belirten Baran, "Ortaokul zamanımda beden eğitimi öğretmenim Gençlerbirliği akademisinde futbol hocasıydı. Beden derslerinde iyi futbol oynadığımı görünce beni seçmelere davet etti. Seçmelerde de buraya kabul edildim. 2017 yılından beri Gençlerbirliği akademisindeydim. Bu kış döneminde buradan ayrıldım." diye konuştu.

Newcastle United'a transferinin hızlı geliştiğini söyleyen 18 yaşındaki futbolcu, İngiltere yolculuğunu şu sözlerle anlattı:

"Burada profesyonel olmayı istiyordum. Çünkü bütün oyuncuların hayali altyapısından çıktığı takımda, A takımda süre almaktır. Ama süreç çok ani oldu. Biz, başta hiç böyle bir şey beklemiyorduk. Süreci genelde menajerim Batu (Kaplan) ağabeyim ilerletti. Ben, sadece iyi futbol oynamaya, performansıma odaklandım. Gitmeden 2-3 ay öncesinden benim 17 yaş altı, 19 yaş altı maç ve antrenman videolarımı takip ederek aldılar."

"Başta inanamadım"

Baran, "Newcastle United'dan transfer teklifi gelince ne hissetin?" sorusuna, "Başta inanamadım. Ben aslında 18 yaşında böyle bir şey beklemiyordum. Hayalim, Süper Lig'de oynayıp gitmekti ama o kademeyi direkt atladım. Açıkçası benim için de çok şaşırtıcı bir teklif oldu." yanıtını verdi.

Türkiye'de A takımda oynamadan İngiltere'ye gitmesini kendisi için avantaj olarak gören genç oyuncu, "Açıkçası benim için daha iyi oldu. Altyapıdan bu yaşımda oraya gidip oranın kültürünü, futbolunu öğrenmek ilerisi için daha iyi olacaktır. Tempo, fiziksel olarak daha hazır olacağımı düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Biraz zorlandım"

Uyum sürecini atlattığının altını çizen Baran Yıldız, İngiltere deneyiminin ilk 4 aylık bölümüne ilişkin şöyle konuştu:

"Süreç aslında benim için iyi geçti. İlk gittiğim zamanlar tabii biraz zorlandım. Dünyanın en yüksek tempolu ligine gidiyordum. Başta açıkçası zorlandım ama sonradan hocalarım da yardım etti. Bütün hocalarım, menajerim, hepsi yardım etti. Tempolarına, antrenmanlara biraz daha alıştım. Artık kendimi iyi hissediyorum. Uyum sürecini atlattım. Sadece biraz dilde sorun çekiyorum. Onu da yakın zamanda çözeceğim. Genelde 21 yaş altı takımında oynuyorum. Önümüzdeki sezon benim performansıma bağlı olarak 21 yaş altı ya da A takımda oynayacağım."

"Premier Lig'de oynamak herkesin hayalidir." ifadesini kullanan futbolcu, "A takımımızın maçlarını izlemeye gidiyorum. O sahada oynamak isterim tabii. Herkesin hayalidir. Ben de onu yaşamak istiyorum. Çok küçük bir adım kaldı ama çok çalışmam gerekiyor. Bunu da biliyorum." dedi.

Futbol stili hakkında bilgi veren Baran Yıldız, "Oyuncu olarak mücadele ederim, çok koşarım. Koşmayı severim zaten. İngiltere'de de orta saha oyuncularının üstüne düşen çok büyük bir görev var. Hem savunmada hem de ileride yardım etmemiz gerekiyor. Ben de onu yapıyorum." şeklinde konuştu.

İdol olarak gördüğü oyuncular

Newcastle United'da oynayan Sandro Tonali'yi çok beğendiğini ve onu idol olarak gördüğünü dile getiren Baran, "Şimdi takım arkadaşı olma şansım var. Kevin de Bruyne, Martin Odegaard ve Bruno Fernandes'i de beğendiğim orta saha oyuncuları olarak sayabilirim. Bence onlar bir orta saha oyuncusu için örnek alınması gereken idoller." diye konuştu.

Premier Lig'de Odegaard'a karşı oynamak istediğini belirten Baran, Türkiye ve İngiltere arasındaki antrenman temposunu ise şu sözlerle kıyasladı:

"İngiltere'de idmanlar çok daha tempolu. Antrenman temposu, maç temposuyla birebir aynı. Başta çok çabuk yoruldum. Gittiğimde oranın ne kadar kaliteli bir lig olduğunu biliyordum. Oranın temposuyla buranın temposu çok farklı. Orası, buranın katbekat üstünde. Oraya alıştığımı da düşünüyorum."

Newcastle United'da çok iyi karşılandığını vurgulayan orta saha oyuncusu, "Kariyerimin en iyi şekilde şekillenmesi için ellerinden gelen planı yapmışlardı. Hocalarım olsun, arkadaşlarım olsun, hepsi bana yardım etti. Çünkü yurt dışı transferiyim. Herkes benden bir şey bekliyor. Altyapı oyuncusu anlamında İlk Türk olarak gittim. Herkesin benden bir şey beklediğinin farkındayım. İnşallah, o desteği boşa çıkarmayacağım." ifadelerini kullandı.

"Gençlerbirliği'nde önce karakterli olmayı öğreniyoruz"

Baran, Real Madrid'de kariyerini sürdüren Arda Güler'in de Gençlerbirliği altyapısında yetiştiğinin hatırlatılması üzerine şöyle devam etti:

"Gençlerbirliği tabii ki benim için çok önemli. Ben 2017 yılında içeri girdiğimde, bu kulübün nasıl saygın, büyük bir camia olduğunu öğrendim. Burada karakterli olmayı, insan olmayı öğreniyoruz. Burada futbolculuk her zaman ikinci planda. İstediğiniz kadar iyi futbolcu olun ama saygılı olmadığınız sürece bu kulüpte barınamazsınız. Beni Baran Yıldız yapan yer kesinlikle Gençlerbirliği. Burayı asla unutmayacağım. Burası benim büyüdüğüm yer."

Gençlerbirliği'nin maçlarını izlediğini ve Süper Lig'e yükseldiği için mutlu olduğunu dile getiren Baran, "Gençlerbirliği'ni yakından takip ediyorum. Burası benim büyüdüğüm kulüp. Süper Lig'e çıktığı için de çok mutluyum. Hak ettiği yere ulaştı. Bence Süper Lig'de kalıcı olacaktır." şeklinde görüş belirtti.

Baran Yıldız, kısa ve uzun vadeli hedefleriyle ilgili "Şu anki hedefim, Newcastle'da kalıcı olmak. İlerisini şu an düşünmüyorum ama herkes gibi milli takım forması giymek isterim. Bence her futbolcu için en büyük gurur, ülkesinin formasını giymesidir. Onun dışında bir gurur düşünmüyorum. Ama ilk hedefim, şu an Newcastle'da kalıcı olup A takımla taraftarlarımızın karşısında sahaya çıkmak." değerlendirmesini yaptı.

Alt yaş milli takımlarında oynamadan Newcastle United'a transfer olmasıyla ilgili soruyu ise Baran, "Ben elimden geleni yapıyorum." şeklinde yanıtladı.

Kaynak: AA

Gençlerbirliği, Milli Takım, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Baran Yıldız: Hedefim A Milli Takım - Son Dakika

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