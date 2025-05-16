Barcelona 28. Şampiyonluğunu İlan Etti!

İSPANYA LaLiga'nın 36'ncı haftasında deplasmanda Espanyol'u 2-0 mağlup eden Barcelona , bitime iki hafta kala 28'inci şampiyonluğunu ilan etti.

İspanya LaLiga'da şampiyon 36'ncı haftada belli oldu. 35'inci haftada El-Clasico'da Real Madrid'i geriden gelerek mağlup eden Barcelona, deplasmanda Espanyol'u Yamal ve Fermin Lopez'in golleriyle 2-0 mağlup etti. Bitime iki hafta kala Real Madrid ile 7 puanlık farkını koruyan bordo-mavililer, 28'inci şampiyonluğuna ulaştı. Barcelona, 1 yıllık aranın ardından yeniden şampiyon olma başarısı gösterdi.

KARŞILAŞMA ÖNCESİ OLAY

Barselona derbisi öncesinde stadyum dışında üzücü bir olay yaşandı. Mücadele öncesinde bir sürücü, aracıyla taraftarların olduğu kalabalığa daldı. Olayda 13 kişi yaralanırken, İspanyol polisi yaptığı açıklamayla olayda kasıt olmadığını duyurdu. Öte yandan İspanya basınında yer alan haberlerde gözaltına alınan sürücünün, genç bir kıza çarptığı, sonrasında çevredekilerin tepki göstermesiyle paniğe kapılarak kontrolsüz şekilde hızlanıp, kalabalığın arasına daldığı ifade edildi.

HANSİ FLİCK'TEN İLK YILDA 3'ÜNCÜ KUPA

İspanyol ekibinde yeni sezon öncesinde göreve getirilen teknik direktörü Hansi Flick, yeni takımıyla ilk yılında 3 kupa birden kazandı.

İspanya Süper Kupası ve İspanya Kral Kupası'nda ezeli rakibi Real Madrid'i mağlup ederek şampiyon olan Flick ve öğrencileri, LaLiga şampiyonluğunu da kazanarak bu sezon 3'üncü kupayı müzeye götürme başarısı yakaladı. Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nde ise yarı finalde Inter'e elenmişti.