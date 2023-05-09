Büyük inat! Barcelona'nın Arda Güler planı ortaya çıktı

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Fenerbahçe'nin 10 numarası Arda Güler için Avrupa basınında her gün yeni bir haber çıkıyor. İspanyollar, Barcelona'nın Arda Güler için sezon sonunda devreye gireceğini yazdı.

20 MİLYON EURO

Dario Sport'taki habere göre; Barcelona, Arda Güler için 20 milyon euroluk bütçe hazırladı.

PSG, NEWCASTLE VE NAPOLİ

Haberde, Arda Güler'i PSG, Arsenal, Newcastle United ve Napoli'nin istediği ifade edildi. Özellikle Newcastle, Arda için hayli ısrarcı.

17 MAÇTA 6 GOLE KATKI

Bu sezon Süper Lig'de 17 maçta 664 dakika süre alan Arda Güler, 4 gol atıp 2 asist üretti. Avrupa Ligi'nde 6 maçta 234 dakika süre bulan 18 yaşındaki futbolcu, 1 gol atıp 1 asist yaptı. Türkiye Kupası'nda görev yaptğı 3 karşılaşmada ise 1 gol, 1 asistlik katkı verdi.