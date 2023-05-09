Büyük inat! Barcelona'nın Arda Güler planı ortaya çıktı - Son Dakika
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Büyük inat! Barcelona'nın Arda Güler planı ortaya çıktı

09.05.2023 23:37

İspanyol basını, Arda Güler için dev kulüplerle yarışa giren Barcelona'nın 20 milyon euroluk teklif yapacağını yazdı.

Fenerbahçe'nin 10 numarası Arda Güler için Avrupa basınında her gün yeni bir haber çıkıyor. İspanyollar, Barcelona'nın Arda Güler için sezon sonunda devreye gireceğini yazdı.

20 MİLYON EURO

Dario Sport'taki habere göre; Barcelona, Arda Güler için 20 milyon euroluk bütçe hazırladı.

İnatları inat! Barcelona'nın Arda Güler planı ortaya çıktı

PSG, NEWCASTLE VE NAPOLİ

Haberde, Arda Güler'i PSG, Arsenal, Newcastle United ve Napoli'nin istediği ifade edildi. Özellikle Newcastle, Arda için hayli ısrarcı.

İnatları inat! Barcelona'nın Arda Güler planı ortaya çıktı

17 MAÇTA 6 GOLE KATKI

Bu sezon Süper Lig'de 17 maçta 664 dakika süre alan Arda Güler, 4 gol atıp 2 asist üretti. Avrupa Ligi'nde 6 maçta 234 dakika süre bulan 18 yaşındaki futbolcu, 1 gol atıp 1 asist yaptı. Türkiye Kupası'nda görev yaptğı 3 karşılaşmada ise 1 gol, 1 asistlik katkı verdi.

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