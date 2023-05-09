Fenerbahçe'nin 10 numarası Arda Güler için Avrupa basınında her gün yeni bir haber çıkıyor. İspanyollar, Barcelona'nın Arda Güler için sezon sonunda devreye gireceğini yazdı.
Dario Sport'taki habere göre; Barcelona, Arda Güler için 20 milyon euroluk bütçe hazırladı.
Haberde, Arda Güler'i PSG, Arsenal, Newcastle United ve Napoli'nin istediği ifade edildi. Özellikle Newcastle, Arda için hayli ısrarcı.
Bu sezon Süper Lig'de 17 maçta 664 dakika süre alan Arda Güler, 4 gol atıp 2 asist üretti. Avrupa Ligi'nde 6 maçta 234 dakika süre bulan 18 yaşındaki futbolcu, 1 gol atıp 1 asist yaptı. Türkiye Kupası'nda görev yaptğı 3 karşılaşmada ise 1 gol, 1 asistlik katkı verdi.
Son Dakika › Spor › Büyük inat! Barcelona'nın Arda Güler planı ortaya çıktı - Son Dakika