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Barcelona'da başlayan Xavi dönemi taraftarı stada sürükledi - Son Dakika

Barcelona'da başlayan Xavi dönemi taraftarı stada sürükledi

08.11.2021 16:18

Xavi Hernandez, efsanesi olduğu Barcelona'ya hoca olarak geri döndü. Camp Nou Stadı'nda gerçekleşen imza törenine taraftarlar büyük ilgi gösterdi.

Barcelona'nun efsane futbolcusu Xavi yuvaya hoca olarak döndü. Katalan ekibi alınan kötü sonuçların ardından 41 yaşındaki teknik direktör Xavi'yi takımın başına getirme kararı aldı. Nihayetinde bugün imzalar atıldı ve efsanesi olduğu kulüpte Xavi hocalık deneyimine başladı.

Barcelona'da efsane Xavi dönemi resmen başladı! Taraftar stada akın etti

2.5 YILLIK

Camp Nou'da gerçekleşen törende 2.5 yıllık sözleşmeye imzalar atıldı. Taraftarlar Xavi için stada akın etti.

Barcelona'da efsane Xavi dönemi resmen başladı! Taraftar stada akın etti

FESİH BEDELİ

Barcelona, Al Sadd kulübüne Xavi için 5 milyon dolar fesih bedeli ödedi. Efsane ismin ilk sözleri, "Benim DNA'm değişmedi. Yoğun tempolu Barcelona hayalimizi tekrar hayata geçirmek istiyoruz. Birçok şeyi toparlamamız gerekiyor" oldu.

Barcelona'da başlayan Xavi dönemi taraftarı stada sürükledi

Barcelona, Camp Nou, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Barcelona'da başlayan Xavi dönemi taraftarı stada sürükledi - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Barcelona'da başlayan Xavi dönemi taraftarı stada sürükledi - Son Dakika
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