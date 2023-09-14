Barcelona'da Bojan Krkic altyapı futbol koordinatörlüğüne getirildi - Son Dakika

Barcelona'da Bojan Krkic altyapı futbol koordinatörlüğüne getirildi

Son Güncelleme: 14.09.2023 18:03

Barcelona, altyapı futbol koordinatörlüğü görevine eski futbolcusu 33 yaşındaki Bojan Krkic'i getirdi. Kariyerine 2023 Mart ayında Vissel Kobe'de nokta koyan Krkic, ilk kez teknik ekip kadrosunda görev yapacak.

Barcelona'da sportif teknik ekip kadrosu şekilleniyor. İspanyol devinin altyapı futbol koordinatörlüğü görevine 33 yaşındaki Bojan Krkic getirildi.

FUTBOLU BIRAKMIŞTI

Futbolculuk kariyerine 2023 Mart ayında Vissel Kobe'de nokta koyan Bojan Krkic, ilk kez teknik ekip kadrosunda görev yapacak.

YUVAYA GERİ DÖNDÜ

2005 yılında altyapısından yetiştiği Barcelona'da A takıma yükselen Bojan Krkic, Katalan ekibinde 163 karşılaşmada 41 gol, 19 asistlik performans göstermişti.

Yuvaya geri döndü ama bu kez bambaşka bir görevle! Bojan Krkic, yeniden Barcelona'da
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Bojan Krkic, Barcelona, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Barcelona'da Bojan Krkic altyapı futbol koordinatörlüğüne getirildi - Son Dakika


Son Dakika
18:08 CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında fezleke hazırlandı
17:52 Sivas Katliamı davasının düşürülmesine Kılıçdaroğlu'ndan sert tepki: Buna karar denmez, olsa olsa suç ortaklığıdır
17:51 Barcelona'da Bojan Krkic altyapı futbol koordinatörlüğüne getirildi
17:40 Kocaelispor, dünyaca ünlü Portekizli futbolcu Adrien Silva'yı renklerine bağlıyor
17:35 Sivas Katliamı davası zaman aşımından düştü
17:32 Afyonkarahisar'da Alzheimer hastası 89 yaşındaki adam, 83 yaşındaki eşini onlarca bıçak darbesiyle öldürdü
17:17 Emekli maaşlarına düzenleme ne zaman yapılacak? AK Parti ekim ve kasım ayını işaret etti
17:14 Emniyet'teki tartışma cinayetle bitti! Silahına davranan polis memuru kurşun yağdırdı
17:13 Fenerbahçe, Nazım Sangare'ye veda etti
16:59 Beşiktaş, 39 yaşındaki Gökhan İnler ile 1 yıllık sözleşme imzaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2023 18:12:33. #1.13#
SON DAKİKA: Barcelona'da Bojan Krkic altyapı futbol koordinatörlüğüne getirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement