Barcelona'da Bojan Krkic altyapı futbol koordinatörlüğüne getirildi

Barcelona'da sportif teknik ekip kadrosu şekilleniyor. İspanyol devinin altyapı futbol koordinatörlüğü görevine 33 yaşındaki Bojan Krkic getirildi.
Futbolculuk kariyerine 2023 Mart ayında Vissel Kobe'de nokta koyan Bojan Krkic, ilk kez teknik ekip kadrosunda görev yapacak.
2005 yılında altyapısından yetiştiği Barcelona'da A takıma yükselen Bojan Krkic, Katalan ekibinde 163 karşılaşmada 41 gol, 19 asistlik performans göstermişti.
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