Barcelona, Dortmund'u dağıttı! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları - Son Dakika
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Spor

Barcelona, Dortmund'u dağıttı! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

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Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Barcelona, Borussia Dortmund'u 4-0 yendi. Gecenin diğer maçında Paris Saint-Germain, konuk ettiği Aston Villa'yı 3-1 mağlup etti. İki karşılaşmanın rövanşı, 15 Nisan'da oynanacak.

10.04.2025 09:38  Güncelleme: 09:44
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Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçında Barcelona ile Borussia Dortmund karşı karşıya geldi.

ÇOK RAHAT YENDİLER

Estadi Olimpic Lluis Companys'de oynanan maçta Barcelona, Borussia Dortmund'u 4-0'lık skorla mağlup etti. Barcelona'nın gollerini 25. dakikada Raphinha, 48. ve 66. dakikalarda Robert Lewandowski, 77. dakikada Lamine Yamal kaydetti.

YAMAL TARİHE GEÇTİ

Barcelona'da forma giyen birçok oyuncu bu akşam ilkleri yaşadı. Katalanlar'ın 17 yaşındaki genç starı Lamine Yamal, 18 yaşına girmeden +20 Şampiyonlar Ligi maçına çıkan ilk oyuncu oldu. 18 yaşındaki Pau Cubarsi, maçın ilk golünde Raphinha'ya yaptığı asistle Şampiyonlar Ligi tarihinde asist yapan en genç defans oyuncusu oldu.

PSG AVANTAJI KAPTI

Gecenin diğer maçında Paris Saint-Germain, Aston Villa'yı konuk etti. Paris'teki Parc des Princes Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 3-1 kazandı.

Barcelona, Dortmund\'u dağıttı! İşte Şampiyonlar Ligi\'nde gecenin sonuçları
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Son Dakika Spor Barcelona, Dortmund'u dağıttı! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları - Son Dakika

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SON DAKİKA: Barcelona, Dortmund'u dağıttı! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları - Son Dakika
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