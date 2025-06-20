Barcelona, Joan Garcia'yı transfer etti

Barcelona, Espanyol'dan İspanyol kaleci Joan Garcia'yı kadrosuna kattı.
Barcelona Kulübü, 24 yaşındaki Garcia ile 2031'e kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.
Katalan kulübün oyuncunun serbest kalma bedelini ödediği açıklarken, global spor basınında transferin 25 milyon avro bonservis bedeliyle gerçekleştiği yazıldı.
Garcia, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda İspanya ile altın madalya kazandı.
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