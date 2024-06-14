Barcelona, Joan Penarroya'yı başantrenör olarak atadı

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Basketbol THY Avrupa Ligi ekibi Barcelona'da başantrenörlük görevine Joan Penarroya getirildi.

Barcelona Kulübünden yapılan açıklamada, 55 yaşındaki İspanyol çalıştırıcıyla 2025-2026 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

THY Avrupa Ligi'nde normal sezonu dördüncü sırada tamamlayan Barcelona, play-off'ta Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a elenmişti.

İspanya Ligi'nde ise play-off yarı finalinde Real Madrid tarafından saf dışı bırakılan Barcelona'da başantrenör Roger Grimau ile yollar ayrılmıştı.