Barcelona, Kessie'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor - Son Dakika

İspanya LaLiga ekiplerinden Barcelona, gelecek sezon için kadro takviye çalışmalarına başladı. İspanyol ekibi, Milan ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Franck Kessie'yi kadrosuna katmak istiyor.

Barcelona'da yeni sezon öncesinde transfer çalışmaları başladı. İspanyol ekibi, Milan'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Franck Kessie ile 4 yıllık anlaşmaya vardı. İtalya basınında yer alan haberlere göre Kessie, Barcelona'da yıllık 6.5 milyon Euro kazanacak. 5 yıldır Milan'da görev alan Fildişili orta saha; 214 maçta forma giyip, 36 gol, 16 asistlik performans gösterdi.