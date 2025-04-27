Barcelona, Kral Kupası\'nda Real Madrid\'i yendi

İspanya Kral Kupası finalinde Barcelona, Real Madrid'i uzatma bölümünde 3-2 mağlup ederek zafere uzandı. 55. dakikada oyuna giren Arda Güler, takımının attığı ikinci golün asistini yaptı.

İspanya Kral Kupası'nda Barcelona ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Barcelona 28. dakikada Pedri'nin golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi. Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Arda Güler'in 55. dakikada Cebellos'un yerine oyuna girmesinin ardından Real Madrid oyunda üstünlüğünü ele geçirdi ve 70. dakikada Mbappe'nin golüyle eşitliği yakaladı. 77. dakikada Arda Güler'in asistinde Tchouameni'nin fileleri havalandırmaıyla Madrid ekibi 2-1 öne geçti. 84. dakikada Ferran Torres'in golüyle 90 dakika 2-2'lik eşitlikle sona erdi ve mücadele uzatmaya gitti. 116. dakikada Kounde'nin golüyle Barcelona sahadan 3-2 galip ayrılarak 32. kez kupayı müzesine götüren taraf oldu. - İSTANBUL