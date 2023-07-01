Barcelona Kulübü, mali sorunlar nedeniyle Barça TV'yi kapattı - Son Dakika
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Barcelona Kulübü, mali sorunlar nedeniyle Barça TV'yi kapattı

Barcelona Kulübü, mali sorunlar nedeniyle Barça TV'yi kapattı

01.07.2023 13:51

İspanya'nın Barcelona Kulübü, mali sorunlar sebebiyle 1996 yılında kurulan resmi televizyon kanalı Barça TV'yi kapatma kararı aldı. Karar doğrultusunda Barça TV, 30 Haziran itibarıyla yayınlarını durdurdu. Kulübün ekonomik işlerden sorumlu başkan yardımcısı Eduard Romeu, televizyonun gelirinin giderlerini karşılamadığını belirterek kapanma kararını açıkladı. Barcelona, bundan sonra sadece 14 çalışanıyla internet üzerinden bazı yayınlar yapmaya devam edecek.

İspanya'nın dev kulübü Barcelona, 1996 yılında kurulan resmi televizyon kanalı Barça TV'yi mali sorunlardan dolayı kapattı.

GİDER 14 MİLYON EURO, GELİR 2 MİLYON EURO

Barcelona Yönetim Kurulunun aldığı karar doğrultusunda Barça TV, 30 Haziran'dan itibaren yayınlarını durdurdu.

Katalan kulübünün ekonomik işlerden sorumlu başkan yardımcısı Eduard Romeu, İspanyol basınına verdiği demeçte, "Ekonomik rakamları herkes biliyor. Televizyonun gideri 14 milyon euro ama geliri sadece 2 milyon euro. Bu sürdürülebilir bir durum değildi." dedi.

Barça TV'nin kapanma kararı almasından dolayı işten çıkarılan 100 kadar çalışanı 27 Nisan'dan bu yana eylem yapıyordu.

BARÇA TV ARTIK İNTERNET HABERCİLİĞİ İLE DEVAM EDECEK

Yayın hayatına temmuz 1999'da başlayan Barça TV, 24 yıl sonra boş stüdyolarını ve çalışma alanlarını göstererek ekranını kapattı. Barcelona bundan sonra sadece 14 çalışanıyla internetteki "streaming platformu" aracılığıyla bazı yayınlar yapmaya devam edecek.

Kaynak: AA
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Barcelona, İspanya, Spor, Son Dakika

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