Dünya Kupası Özbekistan'da

TAŞKENT - Kasım ayında Katar'da başlayacak FIFA Dünya Kupası öncesi, 51 ülkede sergilenen Dünya Kupası'nın bu seferki durağı Özbekistan oldu.

FIFA'nın resmi sponsorlarından Coca - Cola'nın gerçekleştirdiği organizasyonunda, Dünya Kupası, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'e getirildi.

"Dünya Kupası Turu" organizasyonunda Taşkent'e getirilen kupa dolayısıyla, İspanya ile dünya şampiyonluğunu yaşayan Barcelona'nın efsane kaptanlarından Carles Puyol ile Fransa milli takımında aynı gururu yaşayan Chiristian Karembeu da Taşkent'e geldi. Eski futbol yıldızları, çocuklarla futbol oynadı. Efsane yıldızlar, daha sonra düzenlenen etkinlikte kupayı kaldırarak poz verdi.

18 ayar altından yapılan, 6 kilo 175 gram ağırlığında ve 36,8 santimetre yüksekliğindeki Dünya Kupası, daha sonra Özbek futbolseverlerin beklediği salonda sergilendi.

Etkinlikte konuşan Carles Puyol, Katar'da yapılacak Dünya Kupası'nda gönlünün İspanya'dan yana olduğunu fakat Fransa'yı favori olarak gördüğünü söyledi. Puyol, Dünya Kupası'na katılmanın her futbolcunun rüyası olduğun söyledi.