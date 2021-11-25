Barcelona taraftar grubu Boixos Nois üyelerinin evine yapılan eş zamanlı operasyon film sahnelerini aratmadı. Koç başıyla kapıları kırarak girilen evde polisler, yüzlerce yasa dışı malzeme buldu.
Fanatik'te yer alan habere göre; Uyuşturucu trafiğine adları karışan grup üyelerinin evlerinde yapılan aramalarda otomatik silahlardan değişik çapta tabancalara, kesici ve delici aletlere kadar birçok yasa dışı malzeme ele geçirildi.
Son Dakika › Spor › Barcelona'nın faşist taraftar grubuna polis baskın düzenledi! Evlerinde yasal olan hiçbir şey bulunmadı - Son Dakika Spor