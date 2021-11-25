Barcelona'nın faşist taraftar grubuna polis baskın düzenledi! Evlerinde yasal olan hiçbir şey bulunmadı

Barcelona'nın faşist taraftar grubu Boixos Nois üyelerinin evine İspanyol polis ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Uyuşturucu trafiğine isimleri karışan grup üyelerinin evlerinde yapılan aramalarda uzun namlulu silahlar, kesici ve delici aletler, Nazi sembolleri ve daha birçok yasa dışı malzeme ele geçirildi.

Barcelona taraftar grubu Boixos Nois üyelerinin evine yapılan eş zamanlı operasyon film sahnelerini aratmadı. Koç başıyla kapıları kırarak girilen evde polisler, yüzlerce yasa dışı malzeme buldu. EVLERİNDEN ÇIKANLAR HAYRETE DÜŞÜRDÜ Fanatik'te yer alan habere göre; Uyuşturucu trafiğine adları karışan grup üyelerinin evlerinde yapılan aramalarda otomatik silahlardan değişik çapta tabancalara, kesici ve delici aletlere kadar birçok yasa dışı malzeme ele geçirildi.

Uyuşturucu, Barcelona, Film, Spor, Son Dakika Son Dakika › Spor › Barcelona'nın faşist taraftar grubuna polis baskın düzenledi! Evlerinde yasal olan hiçbir şey bulunmadı - Son Dakika Spor

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 25 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 222 kişi vefat etti, 24 bin 467 yeni vaka tespit edildi

Son Dakika: Milli Güvenlik Kurulu'nda ekonomi vurgusu: İhracat odaklı politikalar, tehditler değerlendirildi

Fuhuş için otele giden kadın, adamla anlaşamayınca polisi aradı

Devlet Bahçeli: Dövizle kurulmadık, bu yolla devrilmeyeceğiz

Türk-İş'ten asgari ücret görüşmelerine kısa süre kala siyasi partilere çağrı

Genco Erkal, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan hakim karşısına çıktı

İşitme engelli genci dövdü, sosyal medyada yayınladı, sonra da kendisine 'eşcinsel' ilişki teklif ettiğini öne sürdü!

Son Dakika! EPDK, akaryakıta bir zam daha geliyor haberlerini yalanladı