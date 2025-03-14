Barcelona'nın Gol Krallığı Yarışındaki İki Yüzü - Son Dakika
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Spor

Barcelona'nın Gol Krallığı Yarışındaki İki Yüzü

Barcelona'nın Raphinha ve Lewandowski, Şampiyonlar Ligi'nde en çok gol atan oyuncular arasında.

14.03.2025 11:16
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UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final müsabakaları öncesinde sezonun en çok gol atan takımı Barcelona'da Raphinha, gol krallığı yarışında 11 golle zirvede yer alırken Lewandowski de 9 golle sıralamada 4. oyuncu konumunda bulunuyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final müsabakaları öncesinde gol krallığı yarışında Barcelona'nın 28 yaşındaki Brezilyalı sol kanat oyuncusu Raphinha ve İspanyol ekibinin 36 yaşındaki Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski'nin performansları dikkati çekiyor.

Organizasyonda gol krallığı yarışında zirvedeki ve dördüncü sıradaki Barcelonalı iki futbolcu, bu sezon toplamda 20 gol kaydetti.

Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kadar attığı 32 golle sezonun en çok gol atan takımı konumunda bulunurken İspanyol ekibini, Borussia Dortmund, Real Madrid ve Bayern Münih, 28'er gol ile takip ediyor.

Şampiyonlar Ligi'nde sezona golcüleriyle damga vuran Barcelona, çeyrek finalde Borussia Dortmund ile karşı karşıya gelecek.

Guirassy ve Kane, 10'ar gol ile 2. sırayı paylaşıyor

Organizasyonda son 16 turunda Fransız ekibi Lille'i eleyen Alman ekibi Borussia Dortmund'un Gineli futbolcusu Serhou Guirassy, 10 golle Raphinha'yı takibini sürdürüyor.

28 yaşındaki Gineli futbolcu, organizasyonda bu sezon son 16 turu öncesinde gol krallığında zirvede bulunuyordu. Lille'e karşı her iki maçta da gol atamayan Guirassy, zirveyi Raphinha'ya bıraktı.

Borussia Dortmund, çeyrek finalde Barcelona ile karşılaşacak.

Harry Kane de takipte

Son 16 turunda iki Almanya temsilcisini karşı karşıya getiren maçta Bayern Münih, 3-0 kazandığı ilk karşılaşmanın rövanşında Bayer Leverkusen'i 2-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Bayern Münih'te forma giyen 31 yaşındaki İngiliz futbolcu Harry Kane, Bayer Leverkusen'e karşı ilk maçta 2, rövanşta da 1 gol attı.

Kane, son 16 turunda organizasyondaki gol sayısını 10'a çıkardı ve gol krallığı yarışında iddialı konuma yükseldi.

Bayern Münih, çeyrek finalde İtalyan ekibi Inter ile karşılaşacak.

Real Madrid'e elenen İngiltere temsilcisi Manchester City'nin 24 yaşındaki Norveçli golcüsü Erling Haaland, organizasyonda 8 gol kaydetti.

Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu, 4'er gol ile sezonu tamamladı

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Barcelona'ya elenen Portekiz ekibi Benfica'da forma giyen milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, organizasyonu bu sezon 4'er gol ile kapattı.

Şampiyonlar Ligi'nden elenen Juventus'ta oynayan milli futbolcu Kenan Yıldız ise bu sezon organizasyonda gol atma sevincini 1 kez yaşadı.

Hakan Çalhanoğlu 3 kez tabelayı değiştirdi

Ligde çeyrek finalde mücadele edecek İtalyan ekibi Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun şimdiye kadar 3 golü bulunuyor.

Inter, çeyrek finalde Alman ekibi Bayern Münih ile karşılaşacak.

Çeyrek finale çıkan İspanyol ekibi Real Madrid'de oynayan milli oyuncu Arda Güler'in ise henüz golü bulunmuyor.

Real Madrid, çeyrek finalde İngiliz kulübü Arsenal ile karşı karşıya gelecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları öncesinde en golcü dört oyuncu şu şekilde:

SıraOyuncu ve TakımıGol
1Raphinha (Barcelona)11
2Serhou Guirassy (Borussia Dortmund)10
3Harry Kane (Bayern Münih)10
4Robert Lewandowski (Barcelona)9

Kaynak: AA

UEFA Şampiyonlar Ligi, Borussia Dortmund, Barcelona, Futbol, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Barcelona'nın Gol Krallığı Yarışındaki İki Yüzü - Son Dakika

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