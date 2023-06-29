Barcelona'nın Sportif Direktörü Arda Güler için Türkiye'ye geldi - Son Dakika
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Barcelona'nın Sportif Direktörü Arda Güler için Türkiye'ye geldi

29.06.2023 22:49

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler için Barcelona Sportif Direktörü Deco, Türkiye'ye geldi. Deco, Arda'yı takıma katmak ve Xavi Hernandez ile çalışmak için ikna etmeye çalışacak.

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler için Barcelona Sportif Direktörü Deco, Türkiye'ye geldi. Portekizli direktör, Arda'yı ikna etmek için sınırları zorlayacak.

ARDA'YI İKNA ETMEYE ÇALIŞACAK

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Barcelona Sportif Direktörü Deco, Arda Güler için Türkiye'ye geldi. Haberde, Deco'nun Arda Güler'i takıma katmak için oldukça hevesli olduğu ve yeni sezonda Xavi Hernandez ile çalışmak için Arda'yı ikna etmeye çalışacağı yazıldı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Sarı-lacivertlilerle bu sezon toplamda 35 maça çıkan Arda Güler, söz konusu mücadelelerde 6 gol atıp 7 de asist kaydetti.

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SON DAKİKA: Barcelona'nın Sportif Direktörü Arda Güler için Türkiye'ye geldi - Son Dakika
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