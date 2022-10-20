Shakira'nın yeni şarkısının klibi ve sözleri bomba etkisi yarattı! Kalbinin silahla vurulmasıyla Pique'ye gönderme yaptı

Pique tarafından ihanete uğrayan ünlü şarkıcı Shakira, Ozuna ile birlikte söylediği yeni şarkıda Barcelona'lı futbolcuya göndermelerde bulundu.

"NOEL KADAR SOĞUK"

Shakira'nın Monotonia şarkısında yer alan ifadelerle Pique'yi hedef aldığı belirtildi. Gündeme oturan şarkıda, "Bu gerekli bir veda. Eskiden inanılmaz olan şey rutin hale geldi" denilirken, "Narsist" ve "Noel Kadar soğuk" ifadeleri yer aldı. "Kolombiyalı şarkıcının ayrıca video klipte kalbinden vurulması da parçanın Pique'ye gönderme olduğu iddialarını güçlendirdi.

"BENCİLLİĞİN SUÇ ORTAĞIYDIK"

Shakira ile Ozuna'nın şarkısında yer alan ve dikkat çeken şarkı sözleri şöyle:

"İkimiz de aynı şeyi yapıyoruz

Bencilliğin suç ortağıydık

Ne olduğumuzu unutuyoruz ve en iyisi böylesi

Bu bizim değil, monotonluğun suçuydu."