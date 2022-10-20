Shakira'nın yeni şarkısının klibi ve sözleri bomba etkisi yarattı! Kalbinin silahla vurulmasıyla Pique'ye gönderme yaptı - Son Dakika
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Shakira'nın yeni şarkısının klibi ve sözleri bomba etkisi yarattı! Kalbinin silahla vurulmasıyla Pique'ye gönderme yaptı

20.10.2022 15:11

Barcelona'nın yıldızı Pique ile 12 yıllık ilişkilerini sonlandıran ünlü şarkıcı Shakira, klip çektiği son şarkısındaki sözleri ile gündem oldu. Shakira'nın şarkıda, "Narsist" ve "Noel Kadar soğuk" sözleri yer alırken kalbinin bir silahla vurulması da sözlerin Pique'ye yönelik olduğu iddialarını kuvvenlendirdi.

Pique tarafından ihanete uğrayan ünlü şarkıcı Shakira, Ozuna ile birlikte söylediği yeni şarkıda Barcelona'lı futbolcuya göndermelerde bulundu.

"NOEL KADAR SOĞUK"

Shakira'nın Monotonia şarkısında yer alan ifadelerle Pique'yi hedef aldığı belirtildi. Gündeme oturan şarkıda, "Bu gerekli bir veda. Eskiden inanılmaz olan şey rutin hale geldi" denilirken, "Narsist" ve "Noel Kadar soğuk" ifadeleri yer aldı. "Kolombiyalı şarkıcının ayrıca video klipte kalbinden vurulması da parçanın Pique'ye gönderme olduğu iddialarını güçlendirdi.

"BENCİLLİĞİN SUÇ ORTAĞIYDIK"

Shakira ile Ozuna'nın şarkısında yer alan ve dikkat çeken şarkı sözleri şöyle:

"İkimiz de aynı şeyi yapıyoruz

Bencilliğin suç ortağıydık

Ne olduğumuzu unutuyoruz ve en iyisi böylesi

Bu bizim değil, monotonluğun suçuydu."

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Son Dakika Spor Shakira'nın yeni şarkısının klibi ve sözleri bomba etkisi yarattı! Kalbinin silahla vurulmasıyla Pique'ye gönderme yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Shakira'nın yeni şarkısının klibi ve sözleri bomba etkisi yarattı! Kalbinin silahla vurulmasıyla Pique'ye gönderme yaptı - Son Dakika
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