Barcelona, Olympiakos'u uzatmada yendi - Son Dakika
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Spor

Barcelona, Olympiakos'u uzatmada yendi

Barcelona, Olympiakos\'u uzatmada yendi

Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek finalinde Barcelona takımı, Olympiakos'u uzatma periyodunda 82-80 yenerek seride 2-1 öne geçti. Dörtlü Final'e çıkmak için 4. maç 2 Mayıs Perşembe günü oynanacak.

30.04.2024 23:47
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Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek finalinde İspanya'nın Barcelona takımı, Yunanistan ekibi Olympiakos'u uzatma periyodunda 82-80 yendi.

Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk çeyreği 13-13 eşitlikle tamamlandı. Olympiakos, başa baş geçen mücadelenin ilk devresini 37-32'lik skorla önde bitiren taraf oldu.

Üçüncü periyodu Barcelona'nın 57-51 üstünlüğüyle tamamlanan karşılaşmanın normal süresi 71-71 beraberlikle sona erdi ve uzatma periyoduna geçildi. Uzatma periyodunda rakibini 82-80 mağlup eden Barcelona, seride 2-1 üstünlük yakaladı.

Üç galibiyete ulaşan tarafın Dörtlü Final'e kalacağı serinin 4. maçı, 2 Mayıs Perşembe günü yine Olympiakos'un ev sahipliğinde oynanacak.

Kaynak: AA

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