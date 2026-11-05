Barcelona, Raphinha ile 2030'a kadar sürecek 4 yıllık yeni sözleşme imzaladı - Son Dakika
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Barcelona, Raphinha ile 2030'a kadar sürecek 4 yıllık yeni sözleşme imzaladı

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Barcelona, 29 yaşındaki Brezilyalı hücum oyuncusu Raphinha ile 2030'a kadar sürecek 4 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Kulüp açıklamasına göre bu sezon Barcelona formasıyla 13 maçta 19 gol kaydeden Raphinha, 2022'de transfer olduğu kulüpte kalmaya devam edecek.

İspanya ekibi Barcelona'da Brezilyalı futbolcu Raphinha'nın sözleşmesi 2030'a kadar uzatıldı.

Kulübün açıklamasında, 29 yaşındaki hücum oyuncusuyla 2030'a kadar sürecek 4 yıllık yeni sözleşme imzalandığı belirtildi.

Raphinha, Vitoria Guimaraes, Sporting, Rennes ve Leeds United'da oynadıktan sonra 2022'de Barcelona'ya transfer oldu.

Bu sezon formda bir performans sergileyen tecrübeli futbolcu, Barcelona formasıyla 13 maçta 19 gol kaydetti.

Kaynak: AA
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