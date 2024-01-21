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Barcelona, Real Betis'i 4-2 mağlup etti - Son Dakika
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Barcelona, Real Betis'i 4-2 mağlup etti

La Liga'nın 21. haftasında Barcelona, deplasmanda Real Betis'i 4-2 yenerek üst üste üçüncü galibiyetini aldı. Ferran Torres'in hat-trick yaptığı maçta Barcelona, 44 puanla 3. sırada yer alırken, Real Betis ise 9.'luğa geriledi.

Barcelona, Real Betis\'i 4-2 mağlup etti
21.01.2024 - 22:41,
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İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 21. haftasında Barcelona deplasmanda Real Betis'i 4-2 mağlup etti.

Barcelona'nın Ferran Torres'in ilk ve ikinci yarıda attığı birer golle (Dk. 21 ve Dk. 48) 2-0'lık üstünlük yakalasa da bunu koruyamadı.

Real Madrid'den bu sezon Real Betis'e gelen "İsco" lakaplı Francisco Roman Alarcon Suarez, 56. ve 59. dakikalarda attığı gollerle takımına beraberliği getirdi.

Katalan takımı maçı son anlarında Joao Felix (Dk. 90) ve hat-trick yapan Ferran Torres'in (Dk. 90+2) golleriyle sahadan 4-2 galip ayrıldı.

Ligde art arda üçüncü galibiyetini alan Barcelona, 44 puanla 3. sırada yer alıyor.

Son haftalarda düşüşte olan Real Betis ise 31 puanla 9.'luğa geriledi.

Kaynak: AA
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