Barcelona Rodri'yi Transfer Etti - Son Dakika
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Barcelona Rodri'yi Transfer Etti

Barcelona Rodri\'yi Transfer Etti
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Barcelona, Rodri ile 2030'a kadar sözleşme imzaladı. Hedefi yeni kupalar kazanmak.

BARCELONA, son olarak Manchester City forması giyen Rodri'yi 2030 yılına kadar kadrosuna kattığını duyurdu.

İspanya La Liga temsilcisi Barcelona, İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City forması giyen 30 yaşındaki İspanyol orta saha oyuncusu Rodri'yi transfer etti. Rodri ile 2030 yılına kadar geçerli sözleşme imzalanırken, Katalan ekibinden transferin maliyetiyle ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

RODRI: BÜYÜK HEDEFLER İÇİN MÜCADELE ETMEYE GELDİM

Barcelona'nın yeni transferi Rodri, Katalan ekibine katılmasının ardından ilk duygularını paylaşırken, hedeflerinin başında takımın başarısı için mücadele etmek ve yeni kupalar kazanmak olduğunu söyledi. Rodri, "Kariyerimdeki bu yeni dönem için çok mutlu ve heyecanlıyım. Yeni bir mücadele, yeni şeyler deneyimleme ve o heyecanı yeniden hissetme fırsatı. Her şey için, Şampiyonlar Ligi gibi büyük hedefler için mücadele etmeye geldim. Son derece hırslı ve kişiliğime gerçekten uyan bir kulübe geldim. Bu sezon hedeflerimize ulaşabilmemiz için elimden gelen her şekilde katkı sağlamaya çalışacağım. Barça'da olmak bir ayrıcalık. Sahip olduğum her şeyin yüzde 100'ünü vereceğim" dedi.

'FLICK'İN OYUN ANLAYIŞI GELİŞİMİME YARDIMCI OLACAK'

Teknik direktör Hansi Flick'in oyun anlayışının daha önce deneyimlediklerinden farklı olduğunu ve bunun kendisine yeni şeyler katacağını söyleyen Rodri, "Kariyerime çok şey katacağını düşündüğüm bir teknik direktöre sahip olduğum için mutluyum. Bu, daha önce deneyimlediğim tarzlardan biraz farklı olduğunu düşündüğüm bir oyun anlayışı. Benim için öğretici olacak ve bir oyuncu olarak gelişmeme yardımcı olacak" ifadelerinde bulundu.

Kaynak: DHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Barcelona Rodri'yi Transfer Etti - Son Dakika

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