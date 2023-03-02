Barcelona, Ronaldinho'nun oğlu Joao Mendes'i kadrosuna kattı

Barcelona , Ronaldinho 'nun 18 yaşındaki oğlu Joao Mendes'i kadrosuna kattı. Bir dönem Barselona forması giyen Ronaldinho'nun oğlu 18 yaşındaki santrfor Joao Mendes'i, Barcelona U-19 ekibiyle sözleşme imzaladığını açıkladı. Barcelona'nın akademisi La Masia'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Joao Mendes, akademi antrenörlerinden Joan Soller Ferre ve akademi futbol direktörü Jose Ramon Alexanco'nun katılımıyla gerçekleşen törende sözleşme imzaladı" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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