Barcelona, Sevilla galibiyetiyle ligde ikinci sıraya yükseldi - Son Dakika
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Barcelona, Sevilla galibiyetiyle ligde ikinci sıraya yükseldi

04.04.2022 00:00
Barcelona, Sevilla galibiyetiyle ligde ikinci sıraya yükseldi

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 30. haftasında Barcelona, sahasında oynadığı maçta Sevilla'yı 1-0 mağlup etti.

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 30. haftasında Barcelona, sahasında oynadığı maçta Sevilla'yı 1-0 mağlup etti.

İlk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlanan karşılaşmada Barcelona'nın galibiyet golü 72. dakikada Pedri'den geldi.

Ligdeki çıkışını sürdüren ve art arda 6. galibiyeti alan Barcelona, bir maçı eksik olmasına rağmen, Sevilla ve Atletico Madrid ile puanını eşitleyip (57), averajla 2. sırada yükseldi.

La Liga'da 69 puanla lider durumda olan Real Madrid, en yakın rakiplerinin 12 puan önünde yer alıyor.

Barcelona delegelerinden Spotify ile sponsorluk anlaşmasına onay

Diğer yandan Barcelona'da yönetim kurulunun geçen ay aldığı, Nou Camp Stadı'nın isim hakkı, erkek ve kadın futbol takımlarının forma ana sponsorunun Spotify olmasıyla ilgili karar delegeler tarafından onaylandı.

Söz konusu sponsorluk anlaşması gereği, Spotify şirketi, kadın ve erkek futbol takımlarının 4 yıllık (2022-2026) forma göğüs reklamına 240 milyon avro, 3 yıllık antrenman reklamına 15 milyon avro, Nou Camp Stadı'nın isim hakkı için de ilk 4 yıl (2022-2026) toplam 20 milyon avro, sonraki 8 yıl (2026-2034) toplam 160 milyon avro ödeyecek.

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Kaynak: AA

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