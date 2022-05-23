Barcelona sezonu yenilgiyle kapattı - Son Dakika
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Barcelona sezonu yenilgiyle kapattı

23.05.2022 00:55
Barcelona sezonu yenilgiyle kapattı

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) sezonun son maçında Barcelona, sahasında Villarreal'e 2-0 yenildi.

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) sezonun son maçında Barcelona, sahasında Villarreal'e 2-0 yenildi.

Villarreal'e deplasmanda galibiyeti getiren golleri Alfonso Pedraza (Dk. 41) ve Moi Gomez (Dk. 55) attı.

Real Madrid'in şampiyon olduğu La Liga'yı 73 puanla 2. tamamlayan Barcelona, Atletico Madrid (71) ve Sevilla (70) ile birlikte gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılacak.

Ligi 5. bitiren Real Betis UEFA Avrupa Ligi, 6. Real Sociedad ve 7. Villarreal ise UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edecek.

La Liga'dan düşen takımlar ise Alaves, Levante ve Granada olarak sıralandı.

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Kaynak: AA

Villarreal, Barcelona, İspanya, La Liga, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Barcelona sezonu yenilgiyle kapattı - Son Dakika


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