Barcelona Teknik Direktörü Flick, Galatasaray'ı 4-1 yendikleri maçta Yamal'ı övdü

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4-1 kazandıkları Galatasaray maçının ikinci yarısını kontrol ettiklerini söyledi.

Alman teknik adam, RAMS Park'ta yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İlk yarıdaki performanslarından memnun olduğunu belirten Flick, "Devre arasında takıma ilk yarıda sahada gördüklerimden memnun olduğumu söyledim. Ancak ilk yarıda Galatasaray 2-3 önemli pozisyon yakaladı. Bazı top kayıpları yaşadık. Özellikle rakip ceza sahasında topu kullanmada iyi tercihler yapamadık. İkinci yarıda sahaya döndüğümüzde bu atmosferde oyunu değiştirmek önemliydi. İkinci yarıda bunu yapmayı başardık. Oyunu kontrol ettik. Lamine Yamal çok iyi bir maç çıkardı. Bizim için önemli bir performans oldu." dedi.

Flick, yıldız futbolcu Lamine Yamal'ın iyi durumda olduğunu vurgulayarak, "Futbol oynamaktan keyif alıyor. İkinci yarıda da bunu sahaya yansıttı. Böyle bir oyuncuya sahip olmak bizim için çok önemli. İkinci yarıda bizim için maçı döndüren oyunculardan biri oldu." diye konuştu.

Sezona 10'da 10 yaparak başladıkları hatırlatılarak "Bu takım durdurulamaz mı?" sorusu yöneltilen Hansi Flick, "Futbolda her şey çok hızlı değişebiliyor. İçinde bulunduğumuz durumdan mutlu ve gururluyuz. Oyun tarzımıza olan güvenimiz çok yüksek. Günün sonunda hedeflerimiz çok daha büyük. Kupalar kazanmak istiyoruz. Şu an bulunduğumuz noktada bir şey kazanmış değiliz. Sezon sonunda, mayıs ayında kupalar kazanılıyor. Biz onu hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.