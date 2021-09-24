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Barcelona'ya giden 17'lik Emre Demir'in hikayesi gençlere ilham oldu - Son Dakika

Barcelona'ya giden 17'lik Emre Demir'in hikayesi gençlere ilham oldu

24.09.2021 14:42

Barcelona'nın Kayserispor'dan kadrosuna kattığı 17 yaşındaki solak yetenek Emre Demir, 400 milyon euro serbest kalma bedeliyle herkesin dikkatini çekti. 8 yaşından beri ailesinin de geçimine futbolculuğuyla katkı sağlayan Emre'nin hikayesi, gençlere ilham oldu. İşte Emre'nin kısa yaşamından upuzun hikaye.

Emre Demir, 15 Ocak 2004 yılında Mersin'de dünyaya geldi. Futbola doğduğu il Mersin'de başlayan ve yeteneği ile kısa sürede dikkat çeken Emre, 1. Amatör Lig ekibi Kuvayi Milliyespor'dan 2012 yılında ilk transferini gerçekleştirdi.

Fanatik'in aktardığı habere göre; Kayseri ekibinin altyapı hocalarının kısa süre içerisinde dikkatini çeken ve henüz 8 yaşındayken Kuvayi Milliye'nin minik takımında oynayan genç yetenek, dayalı döşeli evde oturma ile babasına iş garantisi karşılığında Kayserispor'a oldu.

49 MAÇTA 49 GOL

Kayserispor'da ilk olarak U14 Takımı'nda oynayan Emre, 49 maçta 49 gol atmayı başardı. Daha sonra U15 Takımı'nda 3 maç 5 gol, U16 Takımı'nda 30 maç 10 gol, U17 Takımı'nda ise 7 maçta 3 gol atan solak oyuncu, Ocak 2019'da A takım kadrosuna dahil edildi.

400 milyon euro serbest kalma bedeliyle Barcelona'ya giden 17'lik Emre Demir'in hikayesi gençlere ilham oldu

SÜPER LİG TARİHİNE GEÇTİ

Emre Demir, 2019/2020 sezonunun 11. haftasında Kayserispor'un Gençlerbirliği'ne 2-1 yenildiği maçın 68. dakikasında oyuna girdi. 15 yaşındaki Emre, oyuna girdikten 3 dakika sonra 71'de golünü attı. Demir'e gol pasını ise, 17 yaşındaki Nurettin Korkmaz verdi. Emre attığı gol ile Süper Lig tarihinde gol atan en genç futbolcu unvanını ele geçirdi.

400 milyon euro serbest kalma bedeliyle Barcelona'ya giden 17'lik Emre Demir'in hikayesi gençlere ilham oldu

"MESSİ DİYE ÇAĞIRMALARI HOŞUMA GİDİYOR"

İyi bir futbolcu olacağına inandığını 8 yaşındayken dile getiren Emre, "Beni 'Messi', 'Alex' diye çağırıyorlar. Böyle çağırmaları hoşuma gidiyor. İyi bir futbolcu olacağım. Sokakta çok futbol oynadım. Babam beni teke tek oynattı. Çalım atmayı öğrendim. Şimdi Kayserispor'a gidiyorum. Futbolda iyi bir yere geleceğime inanıyorum" ifadelerini kullanmış ve iyi bir futbolcu olacağının sinyallerini henüz o dönemde vermişti.

400 milyon euro serbest kalma bedeliyle Barcelona'ya giden 17'lik Emre Demir'in hikayesi gençlere ilham oldu

400 MİLYON EUROLUK MADDE

Barcelona, 23 Eylül 2021'de Kayserispor'dan Emre Demir'i 2 milyon € bonservis bedeli + bonuslar karşılığında transfer etti. 17 yaşındaki oyuncunun serbest kalma bedeli 400 milyon Euro olarak belirlendi. U14, U15, U16 ve U17 Milli Takımı'nda şans bulan Emre, milli forma ile 6 gol atma başarısı gösterdi.

Barcelona'ya giden 17'lik Emre Demir'in hikayesi gençlere ilham oldu

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Son Dakika Spor Barcelona'ya giden 17'lik Emre Demir'in hikayesi gençlere ilham oldu - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Barcelona'ya giden 17'lik Emre Demir'in hikayesi gençlere ilham oldu - Son Dakika
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