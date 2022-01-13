Barcelona, Yusuf Demir'i Rapid Wien'e geri verdi

Barcelona Kulübü, satın alma opsiyonuyla geçen yaz kiraladığı Yusuf Demir'i Avusturya'nın Rapid Wien takımına geri verdiğini açıkladı.

Forvet oyuncusu 18 yaşındaki Demir, 9 Temmuz'da 500 bin avro karşılığı kiralama bedeliyle Barcelona B takımına gelmiş ve hazırlık döneminin ardından bu sezon A takımda toplam 9 maçta (3'ü ilk 11'de) forma giymişti.

İlk olarak 21 Ağustos'ta deplasmanda Athletic Bilbao'ya karşı Barcelona formasını giyen Demir, son olarak 8 Aralık'ta Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e karşı oynamıştı.

Avusturya vatandaşı olan Demir'in Barcelona'da kalabilmesini sağlayacak satın alma opsiyonunun devreye girebilmesi için 10 maç oynaması gerekiyordu.