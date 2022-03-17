Barcelonalı futbolcudan maç sonu sarı-kırmızılı taraftara övgü dolu sözler: Daha önce böylesini görmedim - Son Dakika
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Barcelonalı futbolcudan maç sonu sarı-kırmızılı taraftara övgü dolu sözler: Daha önce böylesini görmedim

17.03.2022 23:57
Barcelonalı futbolcudan maç sonu sarı-kırmızılı taraftara övgü dolu sözler: Daha önce böylesini görmedim

Barcelona, 2-1 üstünlük sağladığı Galatasaray maçı sonrası, Pedri'den sarı-kırmızlı taraftar için övgü dolu sözler geldi. Barcelonalı oyuncu, "Karakter ortaya koyduk. Daha önce bu kadar baskının olduğu bir statta oynamamıştım." dedi.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Galatasaray, sahasında Barcelona'ya 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmada şık bir golle takımına 1-1'lik beraberliği getiren Pedri maç sonunda sarı-kırmızılı tribünleri övdü.

Pedri'nin açıklamaları şöyle:

"KENDİMİ ONUNLA KIYASLAMAM DELİLİK OLUR"

Karakter ortaya koyduk. Daha önce bu kadar baskının olduğu bir statta oynamamıştım. Attığım gol Messi'nin golüne mi benziyor? Messi çok daha iyi goller attı, kendimi onunla kıyaslamam delilik olur. Galatasaray'ı eledik ve şimdi kuradan gelecek rakibe bakacağız. UEFA Avrupa Ligi'nin favorisi biziz. Her şeyi yapacağız.

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Galatasaray, Barcelona, UEFA, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Barcelonalı futbolcudan maç sonu sarı-kırmızılı taraftara övgü dolu sözler: Daha önce böylesini görmedim - Son Dakika


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