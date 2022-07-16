Barcelonalı taraftarlardan Pique'ye "Shakira" tepkisi! Şarkıcının şarkısını son ses açıp dilettiler - Son Dakika
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Barcelonalı taraftarlardan Pique'ye "Shakira" tepkisi! Şarkıcının şarkısını son ses açıp dilettiler

16.07.2022 20:30

Barcelonalı taraftarlar, Shakira'yı aldatan Pique'ye tepki gösterdi. Taraftarlar, futbolcu arabasında seyir halindeyken, Shakira şarkısı açıp dinletti. Aynı zamanda taraftarlar bu anları kayda aldı. Sosyal medya platformunda paylaşılan görüntü milyonlarca kez izlendi.

Barcelonalı taraftarlar, Shakira'yı aldatan Pique'ye tepki göstermeye devam ediyor. Bir grup insan, arabasında seyir halinde olan Pique'ye, Shakira şarkısı açıp dinletti ve bu anları kayda aldı. Video milyonlarca kez izlendi.

Pique'nin önünü kesip, Shakira şarkısı dinlettiler! Bu anın görüntüsü milyonlarca kez izlendi

NE OLMUŞTU?

Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira'nın 11 yıldır birlikte olduğu 2 çocuğunun babası futbolcu Gerard Pique tarafından aldatıldığı iddiası dünya gündemine bomba gibi düşmüştü. İhanet iddiasının ardından ünlü çift, yollarını ayırma kararı almıştı. Shakira, iletişim ajansı aracılığıyla yaptığı açıklamada "Bizim için en yüksek önceliğe sahip olan çocuklarımızın iyiliği için üzülerek ifade etmeliyiz ki yollarımızı ayırıyoruz. Çocuklarımızın özel hayatına saygı duymanızı talep ediyoruz. Anlayışınız için teşekkür ederiz" ifadelerini kullanmıştı.

Pique'nin önünü kesip, Shakira şarkısı dinlettiler! Bu anın görüntüsü milyonlarca kez izlendi
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Shakira, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Barcelonalı taraftarlardan Pique'ye 'Shakira' tepkisi! Şarkıcının şarkısını son ses açıp dilettiler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Barcelonalı taraftarlardan Pique'ye "Shakira" tepkisi! Şarkıcının şarkısını son ses açıp dilettiler - Son Dakika
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