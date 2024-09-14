Bardakcı'nın 2. Golü Galatasaray'ı Öne Geçirdi

Galatasaray'ın defans oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, Çaykur Rizespor mücadelesiyle ligdeki 2. golünü kaydetti.
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray sahasında oynadığı Çaykur Rizespor'u mağlup ederken, sarı-kırmızılıların 2. golünü defans oyuncusu Abdülkerim Bardakcı attı. Karşılaşmanın 25. dakikasında paslaşarak kullanılan serbest vuruşta Gabriel Sara'nın ortasında kale önünde bulunan Abdülkerim'in dokunuşunda meşin yuvarlak ağlara gitti ve skor 2-0 oldu.
30 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon Süper Lig'de Adana Demirspor mücadelesinin ardından 2. golünü kaydetti
Maça 11'de başlayan Abdülkerim Bardakcı 90 dakika sahada kaldı. - İSTANBUL
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