Bardakcı ve Konyaspor Taraftarları Arasında Tartışma

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final mücadelesi öncesi Galatasaraylı Abdülkerim Bardakcı, Konyasporlu taraftarlarla tartıştı.

Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final mücadelesinde Galatasaray'ı ağırlıyor. Mücadele öncesi zemini incelemek için sahaya çıkan Galatasaraylı Abdülkerim Bardakcı, Konyasporlu taraftarların tepkisi ile karşılaştı. Bu durum üzerine Bardakcı, tribüne gelerek taraftarlarla tartıştı. Tartışmanın büyümesini de Konyaspor'un forveti Umut Nayir önledi. Sarı-kırmızılı futbolcu daha sonra soyunma odasına gitti. - KONYA