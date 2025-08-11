Barış Alper\'e şimdi de dünya devi talip oldu! İşte o takım

Süper Lig devi Galatasaray'da başarılı bir performans sergileyen ve Avrupa'dan birçok dev takımı peşine takan Barış Alper Yılmaz'a bir dünya devi daha talip oldu.
İtalya basınında yer alan haberlere göre; Kadrosunda birçok yıldız oyuncuyu bulunduran ve gelecek sezon ligde şampiyon olmak isteyen Milan, Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz'ı kadrosuna katmak istiyor. İtalyan devinin Noah Okafor ve Chukwueze'nin takımdan ayrılmasıyla birlikte bu bölgeye transfer istediği ve listenin ilk başına milli oyuncuyu yazdığı belirtildi. Milan'dan Galatasaray'a kısa süre içerisinde 25 yaşındaki oyuncu için resmi teklif yapılmasının beklendiği ifade edildi.
Sezonun ilk maçında Gaziantep FK karşısında 2 gol ve 1 asistlik performans sergileyen Barış Alper Yılmaz, takımının en formda oyuncusu konumunda yer alıyor.
