Barış Alper\'in eski profili gündem oldu! \'\'Gizli Fenerbahçeli\'\' iddiaları yeniden alevlendi

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Barış Alper Yılmaz'ın çocukluk yıllarında açtığı sosyal medya profili, futbol camiasında adeta olay yarattı.

ÇOCUKKEN AÇTIĞI PROFİL GÜNDEM OLDU

Eski Facebook profilinde yer alan bazı ifadeler, sosyal medyada kullanıcılar tarafından hızla yayılırken, "Gizli Fenerbahçeli" olduğu yönündeki iddialar da yeniden gündeme taşındı.

YORUM YAĞIYOR

Barış Alper'in bu yıllar öncesine ait profilinde Fenerbahçe'ye dair paylaşımlar yaptığı öne sürülürken, sosyal medyada konuyla ilgili binlerce yorum yapıldı. Bazı taraftarlar bu paylaşımların çocukluk dönemine ait olduğunu hatırlatırken, bazıları ise "Galatasaray'ın aslanı meğer içten içe Kanarya mıydı?" yorumunda bulundu.

İşte o profil;

Olayın bu denli gündem olmasının bir diğer nedeni ise Galatasaray'ın eski yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transfer olma aşamasında olması. Kerem'in sarı-lacivertli takıma imza atacak olmasına bazı Galatasaraylı taraftarlar sert tepkiler gösterirken, şimdi Barış Alper'in geçmişi de aynı pencereden tartışılmaya başlandı.

Henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmasa da, Barış Alper Yılmaz sosyal medya gündeminin zirvesine oturmuş durumda.