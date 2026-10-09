Barış Alper Yılmaz, Kasımpaşa maçını 90'da attığı golle Galatasaray'a 2-1 kazandırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Barış Alper Yılmaz, Kasımpaşa maçını 90'da attığı golle Galatasaray'a 2-1 kazandırdı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Barış Alper Yılmaz, Kasımpaşa maçını 90\'da attığı golle Galatasaray\'a 2-1 kazandırdı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray'ın RAMS Park'ta Kasımpaşa ile oynadığı maçta Barış Alper Yılmaz, 90. dakikada galibiyet golünü atarak skoru 2-1 yaptı. Sağ bekte 90 dakika görev yapan 26 yaşındaki futbolcu, bu sezon ilk gol sevincini yaşadı.

Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, Kasımpaşa maçıyla bu sezonki ilk gol sevincini yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta Kasımpaşa ile mücadele ederken, galibiyet golünü Barış Alper Yılmaz attı. Müsabakanın 90. dakikasında sol kanattan Ismail Jakons'un ortasında arka direkte topla buluşan Barış Alper, düzeltip yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skor 2-1 oldu.

26 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon ilk golünü kaydetti.

Karşılaşmaya 11'de başlayan ve sağ bekte görev alan Barış Alper Yılmaz, 90 dakika sahada kaldı.

Kaynak: İHA
Barış Alper YılmazTrendyol Süper LigGalatasarayKasımpaşaSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe’den Mert Hakan bombası Az önce açıkladılar ortalık yıkıldı Fenerbahçe'den Mert Hakan bombası! Az önce açıkladılar ortalık yıkıldı
16 yaşındaki Elvan 11 gündür kayıp Ailesinden korkutan şüphe 16 yaşındaki Elvan 11 gündür kayıp! Ailesinden korkutan şüphe
5 milyarlık servete el konuldu 86 arsa, 34 tarla, 18 ev, 7 dükkan... 5 milyarlık servete el konuldu! 86 arsa, 34 tarla, 18 ev, 7 dükkan...
TFF’den açıklama: Montella ile yollar ayrıldı TFF'den açıklama: Montella ile yollar ayrıldı
Küçük öğrencinin Türk bayrağına yaptığı hareket yürekleri ısıttı Küçük öğrencinin Türk bayrağına yaptığı hareket yürekleri ısıttı
Kırıkkale rüşvet operasyonunda polis memuru ve mübaşir tutuklandı Kırıkkale rüşvet operasyonunda polis memuru ve mübaşir tutuklandı
22:46
7.6 ile sallanan Panama’dan felaket görüntüleri
7.6 ile sallanan Panama'dan felaket görüntüleri
22:45
İlkay Gündoğan’dan maç sonunda Okan Buruk’u kızdıracak sözler
İlkay Gündoğan'dan maç sonunda Okan Buruk'u kızdıracak sözler
21:59
Galatasaray, 10 kişi kaldığı maçta son anlarda attığı gollerle güldü
Galatasaray, 10 kişi kaldığı maçta son anlarda attığı gollerle güldü
21:44
Panama’da 7.6 büyüklüğünde deprem Çok sayıda ülke için tsunami uyarısı
Panama'da 7.6 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda ülke için tsunami uyarısı
21:27
Fon soruşturmasında gazeteciler Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı tutuklandı
Fon soruşturmasında gazeteciler Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı tutuklandı
21:25
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Özgür Özel’e çok sert tepki: En yüksek mücadele seviyesine geçiyoruz
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özgür Özel'e çok sert tepki: En yüksek mücadele seviyesine geçiyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2026 23:13:05. #7.13#
SON DAKİKA: Barış Alper Yılmaz, Kasımpaşa maçını 90'da attığı golle Galatasaray'a 2-1 kazandırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei