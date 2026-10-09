Barış Alper Yılmaz, Kasımpaşa maçını 90\'da attığı golle Galatasaray\'a 2-1 kazandırdı

Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, Kasımpaşa maçıyla bu sezonki ilk gol sevincini yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta Kasımpaşa ile mücadele ederken, galibiyet golünü Barış Alper Yılmaz attı. Müsabakanın 90. dakikasında sol kanattan Ismail Jakons'un ortasında arka direkte topla buluşan Barış Alper, düzeltip yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skor 2-1 oldu.

26 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon ilk golünü kaydetti.

Karşılaşmaya 11'de başlayan ve sağ bekte görev alan Barış Alper Yılmaz, 90 dakika sahada kaldı.